Pamela Franco estaría evaluando demandar a Janet Barboza por sus 'revelaciones': "Ya veré"

Tras oficializar su relación con Christian Cueva, la cantante de cumbia Pamela Franco fue consultada sobre las declaraciones que da Janet Barboza en su programa 'América Hoy'. Ante ello, la cumbiambera estaría evaluando demandar a la popular rulitos por las revelaciones que lanza sobre ella.

"Voy a ver el programa porque no lo he visto. Hay un montón de cosas que vienen diciendo y he sentido que es innecesario responder a personas equis. Lo voy a ver y ya veré qué (hacer). Quiero verlo", afirmó Pamela Franco.