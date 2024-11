Pamela Franco responde sobre la ecografía de embarazo: "Me lo entregaron ese día"

Tras los supuestos rumores de embarazo de Pamela Franco que vienen circulando en redes sociales, tras ser captada con una ecografía de embarazo, la cantante decidió responder. Por medio de una entrevista, la artista de cumbia aclaró el tema.

Ayer, el programa de 'América Hoy' compartió algunas imágenes tras seguir a la cantante Pamela Franco después de una entrevista con un canal de streaming. Durante eso, se percataron que en sus manos estaba guardando una ecografía de embarazo y avivaron los rumores de que probablemente estaría gestando.

Ante ello, la artista quiso aclarar lo sucedido y afirmó en una entrevista para América Espectáculos, que sí era su ecografía de embarazo. Aunque, expresó que no sería actual, sino cuando estuvo embarazada de su hija María Cataleya.

"Sí yo he tenido esa foto, pero esa foto me lo habían entregado ese día, porque esa foto es la ecografía de mi hija. Esa ecografía le di al equipo de producción que trabajaba en ese entonces, cuando yo estaba embarazada de Cata. Yo se lo proporcioné y nunca me lo devolvieron, yo me había olvidado porque me quedé con el cuadro que me regalaron y esa persona me lo devolvió ayer", expresó.