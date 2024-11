Gley Reñé minimiza su relación con Micheille Soifer: "No hay nada que oficializar"

La relación de Micheille Soifer y Gley Reñé está dando de qué hablar, ya que recientemente el cantante cubano indicó que no tiene por qué "oficializar" a la participante de Esto es Guerra, pues todos los que los conocen saben que tienen una relación sentimental.

Gley minimiza la oficialización de Micheille

La noche de ayer, Magaly TV: La Firme emitió una nota en la que llamaron la atención las declaraciones de Gley, ya que dejó claro que existe una relación amorosa entre ambos, pero "parece que no quiere tomarlo en serio".

"No hay nada que oficializar, lo que se sabe no se pregunta, todo el mundo sabe que nosotros tenemos una relación. Nosotros ponemos lo que queremos poner, nadie está apurado por oficializar, o sea, estamos avanzando normal", indicó.

La nota periodística también hace hincapié en que Micheille Soifer está repitiendo el mismo patrón que con Kevin Blow y Erick Sabater, a quienes también llevaba a sus shows en discotecas para darlos a conocer en el espectáculo peruano.

Respecto a ello, Gley aseguró que no le molesta que lo llamen 'carga carteras', ya que él tiene una carrera que lo respalda. "No me ofende, yo sé quién soy y adónde voy (...) Tuve mi show por allá, me invitaron, yo fui a su show y ella fue al mío", sentenció.

Magaly critica a Micheille

Después de emitir la nota en la que se detalla la nueva relación de Micheille, Magaly arremetió contra la cantante, asegurando que nunca se ha valorado lo suficiente como mujer, pese a ser muy guapa, porque siempre consigue novios "mediocres".

"Siempre se consigue a todos aquellos que la han usado como un trampolín para darse a conocer en el Perú, porque la mayoría de ellos son centroamericanos. La utilizan para hacer un show al lado de ella y ser noticia, pero siempre al lado de ella", indicó Magaly.

En esa misma línea, la 'urraca' señaló que Micheille Soifer debería buscarse un novio que sea proveedor, que esté a su altura y que no necesite que ella le dé oportunidades de trabajo o lo cobije en el país.

"Todos los novios que ha tenido son unos mediocres", agregó Magaly. "¿Qué tan necesitada estás de compañía que buscas a cualquiera que ni siquiera está a tu altura, que no ha alcanzado nada en la vida?", concluyó.

De esta forma, Gley Reñé aclaró que está seguro del amor que tiene con Micheille Soifer y que cada uno tiene una carrera artística, por lo que decidieron unirse para impulsarse mutuamente mientras alimentan su romance.