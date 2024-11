Joven firma contrato para no volver a buscar a su exnovio: "No lo puedo obligar a estar conmigo"

Las rupturas sentimentales suelen ser muy dolorosas, y muchas veces las personas tienden a darse una nueva oportunidad con sus exparejas. Sin embargo, una joven decidió tomar acciones contundentes para no volver a buscar a su exnovio y firmó un contrato para garantizar que cumpliría con su decisión.

El video se ha hecho viral en TikTok. En él, la joven, quien vestía un traje de enfermería, sostenía un papel donde se describía su compromiso de no volver a buscar a su exnovio y de tomar acciones para desligarse completamente de él y sus recuerdos.

"Yo me comprometo a no buscarlo ni stalkearlo por redes sociales" , declaró la joven, mientras su amiga comentaba que estaba borrando cosas del teléfono de su amiga. "Yo estoy eliminando toda evidencia posible en este teléfono".

Con el afán de desprenderse completamente de su exnovio, la joven, antes de firmar, mencionó que ha borrado sus números de teléfono y cuentas, entre otros; además, los peluches que él le regaló cuando eran pareja los donará a niños que los necesiten.

La joven finalmente firmó el contrato para no buscar a su exnovio, y en los comentarios muchos usuarios la apoyaron en su cometido, mientras que otros se preguntaban qué sucederá si llega a incumplir su promesa.

"Fuerza, hermana, lo mejor está por venir", "Mi amiga y yo apostamos 1000 pesos a que no le volvería a hablar a su ex y prefirió endeudarse", "Ya quisiera tener amigos así; mi hermana y mi prima se enojaron y no me acompañaron durante el proceso", expresaron algunos usuarios en redes.