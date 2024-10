Chikipluna niega supuesto beso en ampay con cómico Kiwi: "Me sembraron y lastimosamente caí"

Katy Prado, conocida como "Chikipluna", ha decido aclarar un supuesto ampay en el que se le relacionó con el actor cómico Kiwi. La actriz se pronunció en Instagram, afirmando que la sembraron y que cayó, tras las imágenes difundidas por "Magaly TV La Firme", en donde supuestamente ella y Kiwi se habían besado.

Katy Prado, conocida popularmente como "Chikipluna", ha estado en el ojo del huracán tras ser captada en un restaurante de Lima con el actor cómico John Muñoz, más conocido como Kiwi. Las imágenes, difundidas por el programa "Magaly TV La Firme", mostraron un momento en que Kiwi le dio un beso en la mejilla a Katy y, en un aparente acto cariñoso, se acercó a supuestamente darle otro beso en los labios.

Tras el revuelo generado por estas imágenes, Katy decidió aclarar la situación a través de sus redes sociales la situación.

"Las personas inteligentes se habrán dado cuenta que me sembraron y bien, solo me invitaron a cenar y lastimosamente caí, igual yo estoy sola hace mucho tiempo. Psd: no hay ningún beso en la boca", enfatizó, dejando claro su punto y disipando los rumores sobre un romance con Kiwi.