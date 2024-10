Yahaira Plasencia se 'enfrenta' a Mario Hart en MQM y advierte: "Te voy a mandar carta notarial"

Este miércoles 30 de octubre, Yahaira Plasencia hizo una aparición muy esperada en el programa "Mande quien mande". Durante su participación, la cantante se vio envuelta en un divertido cruce de palabras con Mario Hart, que provocó risas y también un poco de tensión en el set.

Este miércoles 30 de octubre, Yahaira Plasencia estuvo en "Mande quien mande" para calificar a diferentes chicas en el baile del trend de su nueva canción "Soltera". Cuando llegó se puso a conversar con los conductores María Pía Copello, Mario Hart y La Carlota. Todo parecía tranquilo hasta que Mario Hart decidió hacer una broma que encendió el ambiente.

La conversación comenzó cuando María Pía Copello le pidió a Mario que diera un consejo a Yahaira para encontrar el amor. En tono de broma, Mario comentó que Yahaira era muy inteligente a la hora de enamorar, lo que provocó risas en el estudio y un ligero aire de drama.

Sorprendida, Yahaira le preguntó a Mario qué quería decir con esa afirmación. Él intentó suavizar el comentario, diciendo que se refería a la necesidad de buscar a alguien que la respete, ame y valore. A lo que Yahaira respondió que, por eso mismo, seguía soltera, insinuando que aún espera encontrar a la persona indicada.

Mario continuó con la broma, añadiendo que "el amor a veces se acaba". En ese momento, María Pía, con humor, le pidió a Mario que guardara silencio.

Tras el chiste, Yahaira, algo intrigada, preguntó: "Mario, ¿me quieres decir algo? ¿Algo te has enterado? ¿Algo sabes?". Esto generó risas en el set, y María Pía bromeó: "Sí, la está barajando". Sin dudar, Mario dijo: "Yo sé, Yaha, no lo quería decir ahora, pero soltera no estás, pues".