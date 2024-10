Suu Rabanal saca cara por Yahaira Plasencia ante críticas: "Ella siempre me apoyó"

Dentro del género de la salsa peruana, Suu Rabanal y Yahaira Plasencia son grandes artistas que la vienen rompiendo con sus canciones. En una entrevista con la 'Muñeca Brava', salió a defender a su excompañera de Son Tentación y revela cómo la ha apoyado desde que se lanzó como solista.

Por medio de las redes sociales, Giancarlo Granda compartió el nuevo episodio de 'Tiempo Muerto' donde entrevistó a la salsera Suu Rabanal. Una parte de la conversación, la artista sale a defender a su antigua compañera Yahaira Plasencia por las críticas que siempre recibe por su carrera musical y como persona.

"Yo no podría decir nada malo. Ella no ha actuado de ninguna forma mala conmigo nunca, todo lo contrario. Desde el día uno que yo salí con mi proyecto de solista, ella me apoyó y me dijo cuenta conmigo para esto. Ha ido a aniversario míos sin ningún sol. Siempre están chancándola, chancándola y yo no podría hacerlo. No comparto lo que se comenta de ella de forma negativa", expresó.