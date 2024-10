Cielo Torres responde a críticas por lanzar "Tattoo" en versión salsa: "Necesitamos contenido musical"

La joven Cielo Torres es una de las cantantes de salsa más querida del país y que cuenta con una espectacular voz. Por medio de sus redes sociales, anunció el lanzamiento de su tema "Tattoo" en versión salsa, pero recibió muchas críticas y decidió responderles claramente.

A través de sus redes, Cielo Torres anunció el lanzamiento de la famosa canción "Tattoo" en versión salsa y a su propio estilo. La canción que fue estrenada hace unas horas en todas las plataformas, al público le ha fascinado. Aunque, hubo algunos usuarios que preguntaron a la artista la razón de sacar más covers. Ante ello, decidió responder muy amablemente y de manera clara.

"Sé que sus preguntas son eso, solo preguntas, no hay mala onda solo quieren saber. Nosotros los artistas tenemos y necesitamos contenido musical constante para que ustedes puedan saber de nosotros. Probablemente, tú que me estás viendo y no sabías quién era, ya hoy me conoces un poquito", expresó.