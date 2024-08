Gabriela Serpa revela que estuvo en emergencia tras la reapareción de su ex Gonzalo Méndez, ¿Qué qué le pasó?

Gabriela Serpa vive una pesadilla desde hace varias semanas luego que su expareja Gonzalo Méndez sea acusado de haber estafado a al menos 10 personas con el cuento de obtener licitaciones con el Estado. Es así que, Méndez está prófugo pero reapareció hace unos días en el programa de Magaly, lo cual le provocó colapso a la actriz de JB en ATV y fue a parar en emergencias.

En entrevista con un medio de comunicación local, la integrante de las hermanas Serpa confesó que estos últimos días no estuvo presente en su función circense debido a que sufrió una recaída en su salud.

En otro momento de la conversación, Gabriela aseguró que la aparición de Gonzalo Méndez le causó un cuadro de estrés, que junto al que trabajo, hizo que su salud colapse.

"Todo se me acumuló y mi cuerpo ya no aguantó más (...) El domingo no hice función, lunes tampoco y hoy (ayer) recién me pude levantar para cumplir con Alfredo y el público. No puedo comer mucho, estoy comiendo poco y dieta", agregó.

Finalmente, la actriz cómica recalcó que es una mujer fuerte y pondrá todo de su parte para reponerse de esta recaída y continuar trabajando para recuperarse económica y emocionalmente.

Hace unos días la actriz cómica de 'JB en ATV' abrió su corazón en diálogo con un conocido medio y reveló que en un inicio se sentía comprendida por Gonzalo Méndez, incluso le comentó que padecía depresión y él se aprovechó de eso para manipularla psicológicamente.

"Le comenté mi tema de la depresión y él me decía que no me preocupe, que su hermana también sufría de eso, tenía sus crisis. Por primera vez me sentí atendida, porque con otras relaciones no comentábamos el tema, me lo guardaba para mí. Me tuvo empatía entre comillas", expresó en entrevista con Trome.