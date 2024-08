Diana Sánchez le dedica emotivo mensaje a su hermana tras ser su refuerzo en 'EGCF'

La ex chica reality Diana Sánchez sorprendió al dedicarle unas emotivas palabras a su hermana mayor quién decidió ser su refuerzo en el último programa de 'El Gran Chef famosos', La Academia', ya es que la influencer se ha ganado el cariño de todos los televidentes por la gran simpatía que le ha caracterizado desde que se hizo conocida en el recordado reality de Combate.

Poco se sabe de la familia de la popular 'Chata Power' es por ello que ahora decidió invitar a su hermana que en toda la vida ha sido un ejemplo para ella y se lo hizo saber nuevamente en una publicación en sus redes sociales.

Diana Sánchez presenta a su hermana

En el último programa de 'El gran chef famosos, La Academia', todos los concursantes tuvieron diversos refuerzos para tratar de impresionar al jurado y seguir pasando a la siguiente etapa.

Es así como Diana Sánchez no tuvo mejor idea que invitar a su hermana mayor a que sea su principal ayuda, y es que al ser la menor considera que es su hermana puede tener mucha más habilidades en la cocina que ella y eso sería de gran ayuda para impresionar al jurado.

La modelo decidió dedicarle algunas palabras a Laura Sánchez recordando algunos episodios de su infancia que logró recordar claramente que fueron momentos que marcaron su vida para bien haciéndole saber que siempre contaría con una cómplice para todo.

"Que linda noche pasamos cocinado 😂 siempre te digo esto y sabes lo mucho que te admiro y lo importante que eres para mí, cuando éramos pequeñas me querías matar me robaba tus perfumes, tu ropa, tus joyas y me querías desaparecer", empezó diciendo.

Diana recordó cuando eran pequeñas y es que a pesar de tener habitaciones diferentes ella siempre buscaba la compañía de su hermana mayor, y es que para ella Laura es y será un ejemplo a seguir.

"Gracias por ser mi mejor amiga y la mejor manis del mundo te quiero mucho", terminó diciendo Diana bastante como vida por tener a una parte de su familia al lado de ella apoyándola.

De inmediato Laura Sánchez hermana mayor de Diana no dudó en responderle este motivo de mensaje al parecer bastante sensible con las palabras que le dedicó la ex chica reality quien en todo momento ha demostrado ser bastante cercana a su familia.

"Ay Dios mi corazón se emociona y se apachurra con tus palabras manita, eres y será siempre mi hermano chiquita", escribió la hora emocionada por haber compartido en el programa del Gran Che famosos lejos de tensionarse por ser una competencia disfrutaron de un momento entre hermanas que quedará guardada para el recuerdo en la televisión peruana.

Diana Sánchez en coqueteos con Giacomo Bocchio

En el último programa de 'El Gran Chef famosos' el nerviosismo invadió a Giacomo Bocchio quien se ha esforzado en chotear a Diana Sánchez de todas las formas posibles y es que la carismática, ex chica reality, habría puesto el ojo en el jurado pese a que ella es una mujer casada y él un hombre comprometido.

Se sabe que el jugueteo que intenta hacer la influencer es solo para hacer su estadía en el programa mucho más divertida, pese a ello, la ex combatiente ya había confesado que le parece muy guapo Giacomo Bocchio.

Es así que en reciente programa la modelo no dudó en mandarle algunos piropos al jurado cuando se acercó a probar uno de los platos que había realizado.





"Has venido de verde como mi equipo, mi ex equipo, pruebe mi quesito, que te parece te has puesto rojito te gustó", dijo Diana entre risas quien no le quitaba la mirada al chef.

Sin embargo, Giacomo lejos de caer en sus coqueteos solo atinó a reírse y a negar con la cabeza que le haya gustado la comida de Diana Sánchez entre risas, adicional a ello, Javier Masías se río ante las esfuerzos de la 'Chata Power' de conquistar a Bocchio.

A pesar de las choteadas Diana Sánchez se sigue esforzando por permanecer en competencia, tras el apoyo de su hermana mayor está dispuesta a llevarse la olla de oro.