Javier Masías genera revuelo al aparecer con condones en Latina TV: "Pónganse un forro"

El reconocido chef y jurado de 'El gran chef: famosos', Javier Masías, se ha ganado el cariño del público tras las varias temporadas de el exitoso reality de cocina. Sin embargo, esta vez causó polémica al aparecer luciendo una gran cantidad de condones en las instalaciones de Latina televisión. En esta nota te contamos porque llevaba consigo los preservativos.

El amigo de Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio utilizó su cuenta oficial de TikTok para mostrar que tenía una gran cantidad de condones y estaba dispuesto a dárselos a los seguidores que lo requieran. Además, recalcó que los había obtenido gracias a que el Ministerio de salud (Minsa) hizo una visita al canal de San Felipe para hacer pruebas de despistaje de varias enfermedades y le regalaron preservativos.

"Bueno, les cuento que hoy vino al canal el Minsa y ha estado haciendo campañas de despistaje de VIH, hepatitis y vacunando, justamente yo me he vacunado contra la hepatitis, y entregando instrumentos de defensa contra las ETS. Ya saben, pónganse un forro", expresó.

Las reacciones de sus seguidores hicieron esperar y varios bromearon al respecto. No obstante, la mayoría lo felicitó por tomar conciencia y difundir información para prevenir las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).

"El Minsa debe ir a los colegios para explicarle a los escolares, porque hoy en día ya no les hablan de eso", "El osito cariñosito tiene más vida que yo", "Qué bueno que contribuyas a la prevención", "A mi me hicieron pruebas el año pasado y me dieron una bolsa con varios globos, este año volví a ir y me quisieron dar más pero les dije que no porque no había usado los anteriores", comentaron sus seguidores.