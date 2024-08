Gabriela Serpa manda a la 'friendzone' a Alfredo Benavides: "El gordito es un amigo que me da la mano"

Gabriela Serpa fue vinculada sentimentalmente a Alfredo Benavides hace varios meses. Sin embargo, nunca confirmaron una relación y posteriormente ella tuvo un novio, pero ahora que está nuevamente soltera mandó a la friendzone al actor cómico, afirmando que solo es un amigo que lo apoya en estos momentos difíciles.

Cómo se sabe, Gabriela está envuelta en polémica debido a que estuvo involucrada sentimentalmente con Gonzalo Méndez, que actualmente está prófugo y es buscado por presuntamente estafar al menos 10 personas llevándose aproximadamente 2 millones de soles.

La actriz cómica de 'JB en ATV' se confesó en una íntima entrevista con un conocido diario local y reveló que Alfredo Benavides es sólo un buen amigo, además, le agradeció públicamente por aceptarla en su circo ya que eso ayuda a recuperarse económicamente.

Asimismo, contó que le tomó por sorpresa el beso de Roxana Molina y Alfredo Benavides, pero no hay ningún problema con eso ya que todo forma parte del sketch que graban,

"No hay nada de celos, solo que no me vayan a quitar el circo. ¡Por favor! Roxana, hay códigos. La verdad que el chape con Alfredo nos sorprendió, no lo vamos a negar. Pero todo bien, no hay rencillas", concluyó.