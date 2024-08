Gabriela Serpa revela que habría sido maltratada por su expareja: "Es un tema delicado"

Luego de que Gonzalo Méndez saliera de la clandestinidad y diera una corta entrevista para el programa de Magaly Tv La Firme, la modelo Gabriela Serpa salió al frente para responder las declaraciones de su expareja quien no dudó en dejar como mentirosa a la actriz.

Como se recuerda Méndez viene afrontando graves denuncias de estafa a diversos personajes del espectáculos, estaría debiendo más de 9 millones de soles que, según él, se hará responsable y pagará a quienes afectó con sus acciones.

Gabriela Serpa arremete contra su expareja

La modelo Gabriela Serpa fue entrevistada por los 'urracos' de Magaly Medina luego de que su expareja, Gonzalo Méndez, dejara entrever que la trabajadora de 'JB en ATV' tenía algo que ver con los casos de estafas al tener conocimiento de lo que sucedía.

Y eso no es todo ya que Gonzalo afirmó que la modelo había mentido cuando aseguró que solo le había regalado una cartera de Michael Kors y un viaje a Máncora y es que según Méndez fueron mas detalles los que tuvo con la modelo pero dar más detalle.

"Ella salió a decir públicamente que lo único que le había dado era una cartera Michael Kors y que lo único que le había dado era un viaje a Máncora, cosa que no es así, ¿no? Si ella considera que solo le he dado eso, bienvenido sea, yo no tengo por qué estar exponiendo lo que en algún momento le he podido dar o no dar", sostuvo.

Estas declaraciones fueron escuchadas por la misma Gabriela quien inicialmente se mostró afectada por la actual situación de su expareja, al parecer todavía sentía empatía por el presunto estafador, sin embargo, su cara cambió al escuchar las palabras de su ex.

"Estaba sintiendo pena por él pero con lo que habla... Me debes 300 mil soles y eres un estafador eso te voy a decir estafador, aprovechador, manipulador, narcisista", dijo en un primero momento la modelo bastante enojada por las declaraciones de Méndez.

Sin embargo, eso no fue todo ya que según Serpa habría sido víctima de maltrato de parte de Gonzalo, no especificó si físico o psicológico pero si aseguró que podría contar toda la verdad en el programa de Magaly Medina debido a que considera que es n tema que no se debe tocar a la ligera.

"Maltratador, eso es lo que tú eres (...) Si tengo que sentarme donde Magaly a hablar lo hablo ese tema de maltrato es bien delicado... Tú no tuviste pena conmigo al hacerme tanto daño a mi no solamente sino a toda la gente que has estafado, eres un estafador y eso nadie te lo va a quitar", aseguró la modelo.

Y es que Gabriela Serpa le ha declarado la guerra a su ex Gonzalo Méndez quien no solo la estafó sino también a su padre con una gran suma de dinero que hasta el día de hoy no paga.

El tatuaje de Gonzalo Méndez

Gabriela Serpa mencionó un detalle durante su relato: Gonzalo Méndez le mostró una fotografía en la que se podía ver un tatuaje en su brazo derecho, el cual representaba el cuerpo de la modelo y actriz de 'JB en ATV'. "Después de los préstamos, terminamos y vino con un tatuaje de mi foto", sostuvo.

Tras este suceso, Serpa interpretó el tatuaje como un gesto de amor por parte de Méndez, lo que los llevó a reconciliarse. Sin embargo, su relación llegó a su fin en mayo de 2024 debido a las múltiples denuncias presentadas en contra de Méndez.

De igual forma, Gabriela Serpa comentó que en octubre del 2023, le habría prestado a Gonzalo Méndez, le habría prestado más dinero, aparte de los 150 mil que le brindó en un principio. "En octubre le doy 200 mil soles más, para otras licitaciones que tampoco me explico (...) Ya había pasado los meses octubre, noviembre y diciembre y mis papás no se habían enterado", indicó.

Gabriela Serpa es consciente de todo el daño que ocasionó Gonzalo Méndez y lamenta que haya llegado a su vida solo para lastimar a su familia e incluso a ella con sus mentiras.