Érika Villalobos revela que ya perdonó la infidelidad de su expareja Aldo MIyashiro: "Ninguno es perfecto"

Érika Villalobos finalmente decidió romper su silencio en una entrevista exclusiva con Milagros Leiva donde tocó el tema de la infidelidad de la que fue víctima de parte de su expareja y padre de sus hijos Aldo Miyashiro.

Cómo se recuerda hace ya algún tiempo el conductor de televisión Aldo Miyashiro fue ampayado por las cámaras de Magaly Medina en tremendos chapes con la reportera Fiorella Retiz cuando aún mantenía una relación con Érika.

Después de meses Érika Villalobos decidió tocar el tema que por mucho tiempo la ha venido persiguiendo y es que la infidelidad de Aldo Miyashiro fue una cruz que tuvo que cargar debido a la presión mediática de la que era víctima.

La actriz le brindó una entrevista exclusiva a la periodista Milagros Leiva donde reveló detalles de este acontecimiento que marcó su vida personal y la de sus hijos, sin embargo, hoy en día se encuentra bastante tranquila y feliz.

La artista sorprendió al confesar que ya sabía del ampay que iba a salir en los medios en el programa de Magaly Medina por lo que decidió prevenir a sus hijos con anticipación para que sea un poco más digerible lo que su padre había hecho.

La reconocida actriz afirmó que las infidelidades son comunes todo el tiempo, sin embargo, lo que fue difícil fue enfrentarlo siendo un personaje público siendo el centro de atención de diversos programas de espectáculo.

Por otro lado, Érika afirmó que a pesar de este mal momento que atravesó con sus hijos les aseguró que todo iba a ir bien y sería el tiempo quien cure las heridas que tenían.

Finalmente, Erika Villalobos sorprendió al revelar que hace ya algún tiempo decidió perdonar a Aldo Miyashiro ya que fue un error que cometió el cual le trajo duras consecuencias pero finalmente asumió lo que había hecho que al fin y al cabo terminó consumiendo su matrimonio con la actriz.

"Sí claro, (he perdonado) ya había aprendido a perdonar, ninguno es perfecto, todos cometemos errores si no me voy a quedar con odio en el alma, no tiene ningún sentido", concluyó la artista demostrando que logró pasar la página de aquel momento desafortunado.