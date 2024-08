Magaly Medina lanza advertencia a María Pía Copello tras visitar América TV: "Ese estudio es el que quiero"

La conductora de televisión Magaly Medina ha dado de qué hablar tras su reciente visita a América Televisión. En ese sentido, la 'Urraca' generó una ola de reacciones en las redes sociales, pues se desconocía qué hacía en otra casa televisiva. Ante los rumores, dejó en claro que ella no se irá de ATV, pero no dudó en elogiar los sofisticados equipos del canal de Pachacamac.

De igual forma, se animó a lanzarle una peculiar advertencia a su amiga María Pía Copello, quien conduce el programa 'Mande quien mande'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Tras visitar las instalaciones de América Televisión en Pachacamac, Magaly Medina no pudo evitar referirse a la agradable experiencia que tuvo. En ese sentido, se animó a bromear con su amiga íntima Marí Pía Copello, quien conduce el programa 'Mande quien mande'.

"Nunca había entrado a un canal tan profesional, a un canal que tiene unos equipos envidiables, no saben la parrilla de luces que tenían, con unos rieles tan sofisticados, una cosa increíble" , dijo la urraca admirada tras su visita.

Y es que luego de que compartiera historias en su canal de Instagram sobre su visita a América Televisión, muchos internautas en redes sociales comenzaron a especular al resepecto.

"Parecía yo esas provincianitas que por primera vez llegan a la capital, miraba con la boca abierta. Yo he estado en instalaciones de canales televisivos fuera del país, muy modernos, sin embargo me he quedado con la boca abierta. Los que trabajan ahí son muy afortunados de tener un canal así, con toda la modernidad", comentó la urruca.