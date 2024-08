Cassandra Sánchez celebra la novela inspirada en Deyvis Orosco: "Primer episodio ha sido electrizante"

El día de ayer miércoles 7 de agosto se estrenó el primer capítulo de la novela 'Tú nombre y el mío' la cual está inspirada en la vida de Deyvis Orosco y todo lo que tuvo que atravesar junto a su familia tras la pérdida de su padre Johnny Orosco en un fatal accidente.

Una de las personas que celebró este día fue su esposa, Casandra Sánchez quien de paso festejó su cumpleaños viendo el primer capítulo de la sintonizada novela y no dudó en dedicarle un emotivo mensaje al cantante por este proyecto que ahora sale a la luz para el deleite de sus fanáticos.

'Tú nombre y el mío', novela que cuenta la infancia, adolescencia y juventud de Deyvis Orosco se estrenó el día de ayer a través de América Televisión donde el mismo cantante presencio el primer episodio al lado de su esposa Cassandra Sánchez quien registró mediante sus redes su reacción.

La empresaria se dejó ver emocionada por compartir este día especial al lado de su esposo quien también se veía emocionado y conmovido de revivir los momentos trágicos cuando falleció el gran cantante de cumbia Johnny Orosco marcando la historia de la cultura peruana.

Asimismo, la hija de Jessica Newton recordó cuando este proyecto todavía estaba en conversaciones y aún no era una realidad, al parecer la idea de contar su vida a través de talentosos actores fue una propuesta que no pudo rechazar y ahora logra ver los frutos.

Diversos usuarios felicitaron a Cassandra por siempre estar en cada logro de Deyvis e incluso algunos afirmaron que el primer episodio fue muy emocionante y emotivo por lo que no se perderán los siguientes los próximos días.

"Bello episodio...me encantó, éxitos", "Lo que puedo rescatar de este primer capitulo es que la familia siempre será lo más importante. A dónde sea, pero siempre juntos", "Muchas Felicidades!!! Me emocioné con la historia , pero sobre todo me hizo recordar a mi papito que está en el cielo", "Me encantó, quedé enganchada con la novela , hasta me hizo lagrimear", fueron algunas de las reacciones del público.