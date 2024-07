¿Defiende a Luciana? Jessica Newton sobre la vida personal de las misses: "Es algo que no voy a discutir"

La líder de los certámenes de belleza, Jessica Newton, se refirió a la polémica que se desató luego de que Luciana Fuster usara sus redes sociales para confirmar su separación de Patricio Parodi.

Jessica se mostró en contra de todas las críticas que ha venido recibiendo su reina ya que desde que salió elegida Miss Grand Internacional, la modelo se ha dedicado a cumplir con su contrato como corresponde.

La empresaria Jessica Newton no fue ajena a la situación que atraviesa una de sus reinas y es que la separación de Luciana Fuster y Patricio Parodi ha generado todo tipo de comentarios que evidentemente no han sido del agrado de la especialista en moda.

Cabe recordar que se dijo en el programa de 'América Hoy' que la influencer estaría en planes con un adinerado magnate que habría puesto el ojo en la ex chica reality.

Es por ello que Jessica Newton recalcó que la vida personal de sus reinas es un tema del cual ella no opinará ya que no corresponde hablar sobre temas delicados y privados para ellas.

"La vida personal de mis reinas es algo que no voy a discutir, no me parece elegante ni prudente", dijo inicialmente Newton quien ha tratado de mantenerse al margen de la polémica separación de la modelo con el chico reality.