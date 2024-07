¡Se le viene la noche! Pamela López no podría recibir indemnización de Christian Cueva, revela su exabogada

Pamela López presentó una denuncia contra Christian Cueva por abandono del hogar después de que el futbolista dejara su hogar mientras ella estaba en Miami. Todo sugiere que la madre de los hijos de 'Aladino' está decidida a divorciarse. No obstante, su exabogada Claudia Zumaeta le lanzó una severa advertencia.

En ese sentido, según la profesional en leyes, Pamela López podría no recibir ni un sol de indemnización tras su separación con el futbolista Christian Cueva. Conoce más detalles en la siguiente nota.

De acuerdo con la reconocida abogada, Claudia Zumaeta, Pamela López dispone de un tiempo limitado para solicitar una indemnización de Christian Cueva. Esto se debe a que su denuncia por conducta deshonrosa contra el futbolista tiene una validez de hasta seis meses después de haber sido informada del suceso. Por otro lado, el proceso judicial de la expareja podría resultar más complicado y ella sería la más afectada, ya que podría no recibir ninguna compensación económica.

"(Esa causal) la puede usar hasta agosto, que después de conocida la conducta deshonrosa o la infidelidad, tú tienes que interponer, te dice la norma, máximo seis meses después de lo que has conocido, la ley no te lo va a aceptar... Sería un divorcio de aquí a cuatro años, por el hecho de estar separados más de 4 años, será pues, o si se ponen de acuerdo y vayan a una notaría, pero ya no va a poder pedir una indemnización, absolutamente nada, ni beneficios, nada", sostuvo la abogada.