¡Tremendo susto! Korina Rivadeneira sufre accidente durante sus vacaciones en Argentina: "Adolorida"

¡Tremendo susto! La actriz venezolana Korina Rivadeneira alarmó a sus seguidores tras anunciar en sus redes sociales que sufrió un accidente mientras esquiaba en San Carlos de Bariloche, Argentina, junto a su esposo Mario Hart. La pareja había decidido tomar unas vacaciones para disfrutar de las maravillas de la nieve, pero un resbalón inesperado cambió sus planes.

Korina Rivadeneira tuvo un accidente mientras disfrutaba de unas vacaciones en San Carlos de Bariloche, Argentina, con su esposo Mario Hart. La caída ocurrió mientras Korina practicaba snowboard, una actividad que tanto ella como Mario estaban ansiosos por probar. Sin embargo, la emoción del deporte extremo resultó en una lesión en el cuello que la obligó a tomar un descanso.

"En otras noticias, no podemos hacer nada porque tuve una caída fuerte en el snowboard y mi cervical se invirtió, pero estoy bien, bien adolorida, pero bien, seguimos disfrutando un poco de lo hermoso que es este lugar" , compartió la actriz en Instagram junto a una foto en la que se le ve con un collarín.

Korina Rivadeneira revela que tuvo accidente en Argentina. (Instagram)

La escapada a Bariloche fue pensada como un momento para desconectar y disfrutar de actividades al aire libre en las hermosas montañas nevadas de Argentina. El 30 de julio, Mario Hart había estado documentando cada paso de sus aventuras en la nieve, incluso compartiendo en sus redes algunos videos de las caídas cómicas de Korina mientras aprendía a manejar la tabla de snowboard.

Al principio, la pareja tomó las caídas con humor, pero los golpes resultaron más serios de lo que esperaban. Lamentablemente, Korina Rivadeneira publicó en sus historias de Instagram una foto donde se le ve con un collarín, lo que evidenció la gravedad de su caída. La lesión obligó a Korina a descansar y dejar de practicar deportes de nieve por el momento.

A pesar de las molestias físicas, Korina ha mantenido una actitud positiva, agradeciendo a sus seguidores por sus mensajes de apoyo y asegurando que está en proceso de recuperación.

En medio de la situación, Mario Hart ha demostrado ser un gran apoyo para Korina. La actriz no dejó de alabar la paciencia y dedicación de su esposo, quien fue su instructor de snowboard.

"Un día antes de mi lesión estaba contenta porque en dos días aprendí a andar en el snowboard. Qué rico es este deporte y qué hermosas son las montañas llenas de nieve. Mario, me enseñó en dos días lo que un profesor me habría enseñado en una semana, estoy segura, no es el hombre más paciente del mundo, pero conmigo y por mí, se dedicó ¡Es el mejor profesor del mundo!, expresó Korina.