"Agarré a uno del cuello": Waldir Saénz revela tenso momento que vivió con un "urraco" de Magaly Medina

¡TENSO MOMENTO! Waldir Saénz es conocido por ser uno de los goleadores históricos de Alianza Lima. A punta de goles, el popular "Wally" se ganó a la hinchada aliancista, pero durante su carrera, no se salvó de los famosos "ampays". Por ello, en una reciente entrevista para el canal de YouTube "Te Jalo" de Carlos Vílchez, elexdelantero reveló que vivió un tenso momento con un "urraco" de Magaly Medina hace unos años, sin embargo, este cruce le permitió tomar conciencia de ciertas situaciones que, a la larga, confiesa, entendió.

Waldir Saénz tuvo tenso cruce con un "urraco" de Magaly Medina

Uno de los "caseritos" en los ampays de Magaly Medina fue Waldir Saénz. El exdelantero de Alianza Lima de vez en cuando hacía noticia, no precisamente por sus goles con los íntimos, sino, por las controversiales imágenes que emitía la popular "Urraca" en su programa de espectáculos.

En una reciente entrevista con Carlos Vílchez en su canal de YouTube "Te Jalo", el goleador histórico del cuadro victoriano reveló que, pese a sus constantes ampays, nunca consideró oportuno esconderse de las cámaras, ya que sentía que no hacía nada malo.

"No le hacía daño a nadie y sin querer queriendo me convertí en su caserito. Yo sabía, pero, no me llegaba, solo que no hacía nada malo, ¿por qué me voy a esconder? Me han pescado con la mamá de mis hijas, con mis amigas y cuando era soltero con gente que salía", señaló en un primer momento.

Además, señaló que respeta el trabajo de Magaly Medina y contó una anécdota con uno de sus "urracos". Según contó el exdelantero de Alianza Lima, su molestia llegó a tal punto de que agarró del cuello a uno de ellos, pero no pasó a mayores. "Lo que sí me molestaba era cuando yo estaba con mi familia o compartía con amigos y venían a interrumpir. Nunca he tenido ganas de pegarle (a los "urracos"), pero una vez le agarré a uno del cuello, pero hasta ahí nomás", acotó.

"Después entendí, porque él me dijo "fíjate con quién andas". En ese momento dije "ok papi, ahora sí a escoger a mis amistades" (pensó que uno de sus amigos estaba "dateando" todo a Magaly Medina). (...) ¿Qué pasaba? Si salía a comer contigo, llevabas a un amigo y el amigo a la amiga. Entonces, desde ese rato digo ahí nomás, no la conozco y ahí queda" , sentenció Waldir, admitiendo que, desde ese momento, escoge mejor a sus amistades. ¿Gracias al "urraco"? Nunca lo sabremos, pero a buen entendedor, pocas palabras.

¿Cuál fue su último ampay?

El ampay fue revelado por el programa de Magaly Medina, que mostró a Waldir Sáenz pasando la noche en el departamento de una mujer que no era su esposa. Tras su estancia en el lugar, se dirigió a su hogar, saludó a su esposa e ingresó. La noticia causó revuelo y dejó al exjugador de Alianza Lima en una situación incómoda.

"Magaly TV, La Firme" dejó en evidencia que Waldir Sáenz pasó la noche en la casa de Miluska Yacila, una mujer que no estaba vinculada a su esposa. La revelación del ampay en vivo dejó al exfutbolista en una situación delicada, y sus emociones fluctuaron desde la sorpresa hasta la desesperación mientras observaba las imágenes transmitidas por el programa de espectáculos.

"Siempre lo he escuchado decir que las cosas que he pasado yo eran cosas "armani". Bueno, que no diga mucho no más porque nada de eso es cierto. No hemos puesto nada de más, ustedes interpretan", dijo Magaly.

Pese a que ya se retiró del fútbol, parece que Waldir Saénz todavía no sale por completo de otras canchas. Con la revelación de su tenso cruce con un "urraco" de Magaly Medina, ¿volverá a tener otro? Cuestión de esperar y estar atentos a las movidas del goleador.