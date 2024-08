Hacker Anonymous le declara la guerra a Nicolás Maduro y amenaza con exponer fraude electoral en Venezuela

El hacker Anonymous criticó fuertemente a Nicolás Maduro y denunció fraude electoral en las elecciones de 2024 en Venezuela. El colectivo descentralizado de hackers y activistas digitales no se quedó en silencio frente a lo sucedido en Venezuela y se manifestó en defensa de los miles de ciudadanos que han salido a protestar en contra de la dictadura chavista.

Ante ello, sostuvo que todo el pueblo venezolano presenció lo ocurrido en las elecciones del presente año. Tras ello, afirmó que expondrá el fraude electoral en Venezuela. Conoce más detalles en la siguiente nota.

A través de su cuenta oficial en X (anteriormente conocida como Twitter) Anonymous aprovechó para manifestar su rechazo a los órganos electorales en Venezuela. En este contexto, también destacó a los países que se sumaron a la causa, mencionando especialmente a Perú como uno de los países de América Latina que se opuso a la pretensión de victoria de Nicolás Maduro en las últimas elecciones.

"Chile, Costa Rica y Perú rechazan la pretensión de victoria de Maduro. Se esperaba que más países también lo rechazaran. Hubo una campaña de fraude electoral en Venezuela por parte de Maduro, no necesitas hackers para mostrarte lo que el pueblo presenció hoy" , se lee en la publicación de Anonymous en X.

Incluso, reveló que ya se han bajado sitios web del régimen venezolano, así como de los partidos aliados de Nicolás Maduro. En ese sentido, el colectivo de hackers fue claro en afirmar que no tolerará el fraude electoral.

En medio de la polémica por el 'fraude electoral' cometido en Venezuela, el grupo de hackers tomó acción y empezó a tumbarse páginas del régimen de Venezuela. En ese sentido, a través de su cuenta oficial de X, Anonymous reveló más información al respecto afirmando estar en contra de Nicolás Maduro.

¡ATENCIÓN! 📢 El sitio web de Patria ( https://t.co/uSfuNHpfvU ) ha sido DERRIBADO por #CyberHuntersOp . 🌐🔥 #DOWN @agusantonetti Explicamos cómo bloqueamos el fraude en Venezuela: La transmisión de datos ilegal la estaba haciendo un grupo de hackers de Macedonia del Norte... pic.twitter.com/xK58pefyRf

"Anonymous ha eliminado varios sitios web del régimen. El fraude electoral de Maduro no será tolerado", escribió Anonymous en su cuenta de X (ex Twitter). "El cambio nace del pueblo, no de algún liberador anónimo", finaliza el colectivo de activistas digitales que surgió a principios de la década de 2000.