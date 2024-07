Korina Rivadeneira llora tras no disfrutar de viaje con Mario Hart: "Mi corazón está en Venezuela"

La situación en Venezuela se pone cada vez más tensa debido a el presunto fraude electoral que se ha llevado a cabo para darle la victoria a Nicolás Maduro por lo que una de las personas afectadas ha sido Korina Rivadeneira quien lamenta no poder hacer nada desde Perú por sus compatriotas.

La modelo reveló que se fue de viaje con Mario Hart para disfrutar de unas cortas vacaciones con su esposo, sin embargo, lejos de distraerse aseguró que su mente y su corazón están en Venezuela.

Desde la victoria de Nicolás Maduro en estas recientes elecciones del pasado domingo 28 de julio, Venezuela se ha levantado y las protestas son el pan de cada día en busca de la libertad que vienen deseando desde hace años.

Como se sabe todo indicaba que la era chavista había llegado a su fin con el triunfo de Edmundo González, pues a boca de urna el candidato se había llevado la mayoría de votos, sin embargo, de un momento a otro Nicolás Maduro presuntamente tomó la delante y ganó las elecciones.

Todo el pueblo venezolano ha catalogado este suceso como un fraude, una mentira, una burla a todos los ciudadanos que deseaban y oraban por un cambio en su propio país, es así que incluso la misma Korina Rivadeneira se mostró afectada ya que esperaba volver a su casa con la tranquilidad que el actual régimen les arrebató.

Es por ello que la modelo usó sus redes sociales para contar que se encuentra en Argentina a donde viajó hace unos días para disfrutar de una viaje de pareja junto a Mario Hart, sin embargo, no imaginó lo que pasaría este último fin de semana que descuadró su estado emocional.

"Estoy tan arrepentida de no haber previsto esto porque me siento tan ajena a todo lo que estoy viviendo acá, no he tenido ningún momento con Mario porque mi corazón y mi mente están en Venezuela", dijo inicialmente.