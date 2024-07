Mario Irivarren rechaza victoria de Nicolás Maduro: "Rabia, dolor e indignación"

Un resultado que ha dejado un sin sabor, peticiones de justicia y trasparencia han inundado el país de Venezuela luego de que se diera a conocer a Nicolás Maduro como el nuevo presidente reelecto de Venezuela.

El modelo Mario Irivarren se pronunció debido a esta noticia que a nivel mundial ha sido rechazada por muchos, por lo que lamentó que sus amigos y pueblo venezolano sufran las consecuencias de un régimen autoritario.

El día de ayer domingo 28 de julio Nicolás Maduro ganó las elecciones en Venezuela con 5.150.092 votos superando las urnas al principal candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), quien obtuvo 4.445.978 votos.

A pesar de haber existido denuncias por irregularidades en los centro de votación el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio por ganador a Maduro en medio de escándalos y protestas por la extensión de su mandato hasta enero del 2031.

Sin embargo, el mundo del espectáculo peruano no ha sido ajeno a este lamentable resultado y uno de los primeros en pronunciarse ha sido Mario Irivarren quien usó sus redes sociales para mostrar su apoyo a todo el pueblo venezolano en medio de una evidente injusticia y violación a sus derechos constitucionales.

Mensaje de Mario Irivarren

Asimismo, el chico reality resaltó que tiene muchos amigos venezolanos que tal vez albergaban la posibilidad de reencontrarse con sus familias y disfrutar del país que los vio nacer, sin embargo, ese sueño tendrá que esperar por unos años más.

Cabe resaltar que en el Perú diversas figuras del espectáculo son venezolanos y también se mostraron muy afectados por los resultados electorales de su país, siendo una de ellas Korina Rivadeneira quien hasta el momento no puede volver a su tierra natal a visitar a su familia por el régimen autoritario que atraviesan sus compatriotas.

Otra de las figuras que se pusieron una mano en el corazón por la situación venezolana fue Andrés Wiese quien si bien es cierto no compartió un mensaje, publicó un corazón roto y una bandera de Venezuela.

Con este mensaje el actor deja claro que a pesar de no ser venezolano le apena mucho la victoria de Nicolás Maduro y que más personas sigan sufriendo en medio de la pobreza y violencia un mandato que hasta el día de hoy no les ha dado paz ni libertad.

El presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones en Venezuela con 5.150.092 votos, el 51.20% del total, dijo el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, en un informe de resultados que, según dijo, reflejaba el 80% de las actas escrutadas.

Este resultado ha sido duramente criticado por políticos venezolanos y por el mismo pueblo ya que consideran que ha existido fraude en las elecciones debido a que horas antes los resultados boca de urna indicaban que el nuevo presidente sería Edmundo González, su principal contrincante.

Postulado por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Maduro superó en las urnas al principal candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), quien obtuvo 4.445.978 votos, o el 44.2% del total.

Asimismo, a través de un informe de la autoridad electoral Maduro recalcó que habrá paz en el país, estabilidad y justicia incluso denunció un hackeo masivo el cual tenía como intención impedir que la CNE informara a los resultados.

Por otro lado, del presidente reelecto aclaró que a pesar de las presuntas denuncias por fraude y las amenazas que recibió logró alcanzar la victoria gracias al pueblo venezolano.

"No pudieron con las sanciones, las oraciones y las amenazas. No pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. El fascismo en Venezuela no pasará", agregó.