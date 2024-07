Leyla Chihuán admite que quiere abrirse Tinder: "Hombres y mujeres"

Leyla Chihuán, reconocida excongresista, deportista olímpica y empresaria, fue invitada al podcast de Christopher Gianotti, "Preguntas que arden". Durante la entrevista, Leyla habló sobre su vida amorosa y sorprendió al confesar que está pensando en abrir una cuenta en Tinder.

Leyla Chihuán confiesa que quiere abrir Tinder

Leyla Chihuán impactó al revelar que está considerando abrir una cuenta en Tinder. A pesar de su éxito en lo profesional y amical, Leyla ha mantenido su vida amorosa fuera del ojo público. Sin embargo, en la entrevista, confesó que ha tenido sus momentos de romance y pasiones intensas.

"No le corro, he tenido mis momentos, he tenido mis etapas, he tenido mis amores, he tenido mis calentones, también. No le corro (al amor). Pero ahora estoy en una etapa en la que estoy tranquila. Pero sobre todo tranquila", dijo.

Christopher Gianotti, curioso, le preguntó por qué repetía tanto la palabra "tranquila". Leyla respondió: "He estado más loca. Yo soy intensa. Coca-cola no, pues. Soy estúpida, hermano. Camotuda, la que lo da todo, la que se enamora intensamente. Siempre quiero a alguien fuerte, que me centre".

Buscando equilibrio en el amor. Leyla admitió que le gustaría estar con alguien dominante en la relación, ya que en sus experiencias pasadas, ella terminaba siendo la dominante y eso la aburría.

"Como eso no sucede y yo llego a ser la dominante en la relación. Me aburro y ya fue. De durar... Tres años, cuatro años, un año y medio, dos días (risas)", comentó.

Explicó que ahora busca mantener su tranquilidad y disfrutar de su vida con sus hijos ya mayores. Además, reveló que le gustaría tener compañía en sus viajes de trabajo, como en los Juegos Olímpicos de París.

"No perder la tranquilidad que tengo, porque me ha costado llegar a este momento. Disfrutar de que ya mis hijos ya están grandes. Si bien es cierto, dependen de mí, tengo tiempo, tengo margen", dijo.

En una revelación inesperada, Leyla confesó que le gustaría abrir una cuenta en Tinder. Sin embargo, no lo ha hecho, pues le dicen que no puede por ser famosa.

"Yo quiero abrirme... Tinder. Pero me han dicho que no, que soy famosa. Que no puedo abrir Tinder". Ante esto, Uchi Boza, esposa de Gianotti, sugirió que podría hacerlo cuando se vaya a París.

Leyla ve seres humanos, no géneros

Gianotti reflexionó sobre cómo su personalidad fuerte podría intimidar a algunos hombres. Él destacó que Chihuán es una mujer con carácter, empoderada y eso es intimidante para muchas personas del género masculino. Ante ello, Leyla hizo una curiosa aclaración con respecto a sus preferencias sexuales.

Leyla respondió: "Hombres y mujeres, hermano... Es la persona que me complementa, es el ser, es el alma que me complementa. Yo veo seres humanos no veo ni esto ni esto", haciendo referencia a los órganos reproductores de la mujer y el hombre.

Buscando ser vista como un ser humano. Leyla mencionó que muchos tienen una imagen de ella como una persona inalcanzable o demasiado fuerte, lo que puede desanimar a posibles pretendientes.

"Mucha gente no se atreve porque tiene una imagen de mí de fuerte, de dura. Quizás hasta de renegona, hija de p.... No sé, pero después: 'Oh tú eras bien chévere. Oye no vayas a dejar de venir a mi cumple. ¿Un cafecito? ¿Te invito a almorzar? Pásame tu número'", compartió.

Finalmente, aclaró que no es exigente, simplemente quiere ser vista como un ser humano y no como un personaje. "Simplemente a mí me gustaría que no me mires como el personaje. Mírame como ser humano. Si te gusta el ser humano, cómetelo enterito (risas)", concluyó.

Leyla Chihuán sigue buscando el equilibrio en su vida amorosa y profesional, mostrando que, a pesar de su imagen pública, sigue siendo una persona que busca ser entendida y apreciada por quien es realmente. Con sus recientes revelaciones sobre la posibilidad de tener Tinder y sus gustos en base a lo que son como personas y no sus géneros, Leyla permitió que se conozca más de su vida personal.