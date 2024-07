Mónica Cabrejos revela que tiene una neuropatía: "El dolor es muy fuerte"

En un reciente informe emitido por el programa de Magaly TV la Firme la ex conductora de televisión Mónica Cabrejos se confesó y brindó detalles de su vida personal dejando más de uno sorprendido al revelar un problema de salud que la viene aquejando desde hace algún tiempo.

Como se sabe la también psicóloga logró abrirse un poco más para las cámaras de la popular Urraca donde detalló diversos episodios de su vida personal que la han marcado ya que hoy en día no se encuentra presente en la pantalla chica.

Mónica Cabrejos decidió brindarle una entrevista exclusiva para el programa de Magaly Medina en donde reveló sufrir de un fuerte problema de salud que de cierta manera la limitó sin embargo el deporte fue pieza clave para poder enfrentar esta condición.

La ex conductora de televisión aseguró que ha iniciado unas clases de natación ya que este deporte le permite regular los fuertes dolores de espalda que sufre a causa de la neuropatía que padece.

De acuerdo a su entrenador la ex conductora de televisión es bastante disciplinada en cuanto al deporte para que pueda poco a poco superar esta condición que sufre.

Asimismo, Mónica aseguró que viene haciendo diversos ejercicios en el agua para poder fortalecer todas las partes de su cuerpo y así evitar esos dolores intensos que la llevan a paralizar todas sus actividades personales.

Por otro lado, resaltó que la natación ha colaborado mucho en su recuperación ya que los dolores en el cuerpo han disminuido considerablemente por lo que considera seguir practicando este deporte que la mantiene mucho más activa emocional y físicamente.

"Para mí es importante porque tengo una neuropatía y el dolor es muy fuerte. La natación al ser un deporte que no tiene impacto, me baja el dolor a un 90%, si voy al quiropráctico pero ya no tomo pastillas" , agregó.

Se sabe que una neuropatía periférica se da cuando los nervios fuera del cerebro y la médula espinal se dañan. Esta afección causa debilidad, entumecimiento y dolor, por lo general, en las manos y en los pies.

Hace unos días el congresista Diego Bazán dio que hablar al ser captado almorzando con la bailarina Belén Estévez. Sin embargo, ambos descartaron tener una relación y afirmaron ser solo amigos, pero ahora se ha revelado que el legislador también estuvo en coqueteos con Mónica Cabrejos.

Durante la más reciente de emisión de 'Magaly TV, la firme', la ex conductora de 'Al sexto día' confesó que el 'Padre de la Patria' también le enviaba mensajes mediante Instagram para invitarla a almorzar, pero ella siempre lo rechazó porque se enteró que tenía familia en el norte del país.

"Me ha invitado a almorzar en reiteradas ocasiones, pero no he podido aceptar su invitación por diversas razones (...) Yo sé que tiene pareja en Trujillo, yo no salgo con hombres que sé que son comprometidos,, yo los escaneo bien antes de iniciar cualquier tipo de amistad, conversación. Para mí es un hombre que está descartado", aseguró para las cámaras de la 'Urraca'.