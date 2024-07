Ivana Yturbe estaría nuevamente embarazada de Beto Da Silva: "Está tapando su pancita"

Ivana Yturbe y Beto Da Silva se han convertido en una de las parejas más sólidas de farándula peruana y tienen una pequeña hija de casi tres años. Sin embargo, empezaron a circular rumores de qué la influencer estaría nuevamente embarazada y con ello en la espera de un segundo hijo con el futbolista.

Recordemos que la popular 'Princesa Inca' se convirtió en madre el 8 de octubre de 2021, luego de casarse con Beto Silva en una íntima ceremonia en Trujillo. Después de la boda, ambos formaron una familia juntos y la modelo acompañó su esposo por varias regiones del Perú, debido a que fichaba con distintos clubes.

No es la primera vez que hay rumores de un nuevo embarazo de Ivana Yturbe, ya que hace poco se encendieron las alarmas luego que la modelo tuviera náuseas durante su participación en 'El gran chef: Famosos'. Sin embargo, en aquella ocasión negó estar esperando un segundo hijo.

"No. No, no, no (no estoy embarazada). No, no se niega a un hijo. De verdad, no. No, todavía no. Sí (quiero agrandar la familia), claro que sí. Me encantaría tener otra niña. No sé (si quiero tener un hijo), al único que aguanto es mi esposo. Mi esposo ya tiene un hijito", declaró en aquella oportunidad.