Ivana Yturbe habla de su pasado con Jefferson Farfán y revela si iría a su podcast: "Por respeto"

La modelo Ivana Yturbe ha dejado claro que su relación con Jefferson Farfán ya quedó atrás. En una reciente conversación en el podcast de Giancarlo Cossio, la estrella de "El Gran Chef Famosos" habló sobre su antigua relación con el exfutbolista y reveló si aceptaría o no una invitación para su programa de entrevistas, "Enfocados".

Durante la entrevista, Giancarlo Cossio le preguntó a Ivana si aceptaría participar en el podcast de Jefferson Farfán.

Su respuesta fue contundente: "No. No me la haría tampoco".