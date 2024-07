¿Lo parcharon? Jefferson Farfán rompe su silencio sobre 'bronca' con Paolo Hurtado: "Me pegó"

El último episodio de 'Enfocados' llamó la atención de los internautas en redes sociales. André Carrillo fue el nuevo invitado en el podcast de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola revelando relatos inéditos que muchos hinchas y medios de comunicación querían saber.

En ese sentido, la 'Culebra' dio a conocer algunos detalles sobre la 'bronca' que habría protagonizado Paolo Hurtado con Jefferson Farfán. Presuntamente, el pleito habría iniciado por unos 'desplantes' cuando ambos jugaban para Alianza Lima en 2022. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El exfutbolista Jefferson Farfán generó controversia debido a un incidente con un periodista deportivo. Sin embargo, André Carrillo reveló otro episodio en el que el '10 de la Calle' fue confrontado por Paolo Hurtado, después de haberle hecho varios desplantes mientras ambos jugaban en Alianza Lima en 2022.

Durante la sección 'Dame que te doy' de Enfocados, André Carrillo aprovechó en pronunciarse sobre este polémico tema. Y es que luego de ser comparado con Paolo Hurtado, André Carrillo confirmó las versiones que le contaron ambos jugadores.

"Lo que pasa es que hay muchas historias, Él (Farfán) me ha contado una historia y 'caballo' me ha contado otra historia, entonces yo estoy en duda, por eso me gustaría que lo traigan aquí al caballo y cuenten los dos lo que pasó", inició Carrillo luego de que Farfán le diera luz verde para contarla.