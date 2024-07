¡Rompe su silencio! Ivana Yturbe aclara posible segundo embarazo con Beto da Silva

Ivana Yturbe, la popular influencer y ex participante de "Esto Es Guerra", ha estado en el centro de los rumores sobre un posible segundo embarazo con su esposo, el futbolista Beto da Silva. Los rumores comenzaron después de que Ivana mostrara signos de náuseas durante su participación en el programa "El Gran Chef: Famosos". Pero, ¿realmente está esperando otro bebé?

Ivana decidió enfrentar los rumores de frente y aclarar la situación.

"No. No, no, no (no estoy embarazada). No, no se niega a un hijo. De verdad, no. No, todavía no. Sí (quiero agrandar la familia), claro que sí. Me encantaría tener otra niña", reveló Ivana en una entrevista con Giancarlo Cossio.