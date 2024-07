Ivana Yturbe se despide de "El Gran Chef Famosos" tras ser eliminada: "Estoy muy agradecida"

La última gala de 'El Gran Chef famosos' estuvo llena de emociones y sentimientos encontrados y es que Yaco Eskenazi, Ivana Yturbe y Leyla Chihúan estuvieron en la etapa de eliminación, a pesar de haber formado una gran amistad uno de ellos debía decirle adiós al programa y lamentablemente fue Ivana.

Es por ello que la modelo usó sus redes sociales para despedirse de esta etapa que inició con mucha emoción y con el total apoyo de su familia y amigos más cercanos.

Ivana Yturbe le dice adiós a 'El Gran Chef'

El día de ayer Ivana Yturbe se despidió del reality de competencia 'El Gran Chef famosos', sin embargo, minutos antes de la eliminación Yaco Eskenazi se mostró afectado ya que aseguró que las dos competidoras son sus grandes amigas pues han logrado formar una familia en el canal.

Incluso cuando le tocó el turno de Leyla Chihuán compartir algunas palabras antes de anunciar a próximo eliminado prefirió no decir nada ya que se le veía triste y con un nudo en la garganta.

Debido a la buena preparación de sus platos Leyla Chihuán fue salvada por el jurado por lo que la eliminación se disputó entre Yaco e Ivana, dos personajes que han logrado llegar a la casi final con mucho esfuerzo y persistencia programa tras programa.

Sin embargo, quien le dijo adiós a 'El Gran Chef famosos' fue Ivana Yturbe quien entre lágrimas se despidió de sus compañeros y del jurado agradeciendo la oportunidad de haber vuelto a la televisión a través de un formato que le permitió mostrar su otra faceta como cocinera y como amiga.

"Se acabó para mí el @elgrancheffamosos.tv y estoy muy agradecida de haber sido parte de esta hermosa temporada, me hizo muy feliz volver a la TV y rencontrarme con amigos y hacer nuevos amigos en un programa tan genial", escribió en un inicio.

Seguidamente, la modelo le dio las gracias a su familia en especial a su esposo Beto Da Silva y a su hija quienes fueron sus principales fans en cada programa alentándola a mejorar día tras día.

"Quiero agradecer a mi familia que siempre me apoyó y animó a dar lo mejor de mí, mi esposo @betoto1996 gracias por creer tanto en mi y alentarme siempre cuando quiero tirar la toalla, a mi Almu, mi todo, un reto más que logramos juntas gracias por ser mi mejor compañera", agregó.

Finalmente, la influencer agradeció el apoyo y la paciencia del jurado que siempre la aconsejaban para ser mejor a pesar de que empezó el programa sin saber mucho sobre cocina pese a ello no se rindió y siguió hasta llegar casi a la final.

"A toda la producción de @rayoenlabotella son realmente lo max!!! @yosoypelaez eres el mejor conductor de este país, tus vibras son lo mejor @omnivorus mi osito cariñosito fue un placer hacerte renegar @nellyrossinelli eres la mamita más tierna y la mejor cocinera @giacomo_bocchio gracias por todas tus enseñanzas", concluyó.

Y es que Ivana se convirtió en una de las favoritas para levantar la copa con su simpatía, su carisma, su alegría y sus muestras de cariño hacia sus compañeros hizo que miles de peruanos encontrarán en ella la merecedora del premio.

¿Ivana Yturbe embarazada?

Ivana Yturbe ha estado en el centro de especulaciones sobre un posible segundo embarazo con su esposo, el futbolista Beto da Silva. Los rumores comenzaron después de que Ivana tuviera náuseas en el programa "El Gran Chef: Famosos". Pero surge la duda, ¿está realmente esperando otro bebé?

Ivana decidió enfrentar los rumores de frente y aclarar la situación.

"No. No, no, no (no estoy embarazada). No, no se niega a un hijo. De verdad, no. No, todavía no. Sí (quiero agrandar la familia), claro que sí. Me encantaría tener otra niña", reveló Ivana en una entrevista con Giancarlo Cossio.

Con esta declaración, Ivana dejó claro que aunque le gustaría tener más hijos en el futuro, por ahora no está esperando. Específicamente, la influencer compartió su deseo de tener otra hija, expresando lo mucho que disfruta la dinámica con su hija actual, Almudena.

"Almu está conmigo full, la que se encarga de las cosas soy yo. Entonces, yo sí quiero tener otra niña porque la dinámica con Almu me ha fascinado. Es mi mejor amiga", comentó Ivana, mostrando la felicidad que le trae su familia actual.

Ivana Yturbe cerró una etapa en ¿El Gran Chef famosos' al ser eliminada pero este es solo el inició de muchos proyectos de la modelo y es que el público desea verla nuevamente en la tv para que siga irradiando luz y alegría.