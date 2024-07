Leyla Chihuán es eliminada de 'El Gran Chef famosos': "Ha sido grandioso estar aquí"

La fase final del programa 'El Gran Chef famosos' está llena de emociones y es que ahora la última eliminada fue Leyla Chihuán quien ha logrado ganarse el cariño de sus compañeros y televidentes.

La exvoleibolista agradeció la oportunidad de haber pertenecido a uno de los programas más sintonizados de Latina y por haber hecho grandes amistades que se llevará en el corazón.

Este último 19 de julio una persona más dejó el programa de competencia 'El Gran Chef famosos', Leyla Chihuán fue la siguiente eliminada y su despedida conmovió a los demás concursantes que se habían encariñado con la ex deportista con su carisma.

La etapa de eliminación se llevó a cabo con el actor Santiago Suárez y Leyla Chihuán, sin embargo, al parecer el desempeño de la exvoleibolista no fue suficiente para el jurado por lo que se despidió de la cocina.

Incluso agradeció a todos sus compañeros por haberla hecho sentir a gusto y especial en el programa y es que hace tan solo unos días Leyla lloró al confesar que los lazos de amistad que ha creado no lo había hecho antes y considera importante cuidar la amistad de las personas que ha conocido gracias al programa.

Diversos usuarios lamentaron la eliminación de Leyla ya que había demostrado ser una líder en todo momento e incluso apoyaba a sus compañeros cuando la frustración se apoderaba de ellos.

"Leyla debería quedarse , quien debió irse es Karina", "Se va Leyla y voy a llorar demasiado", "En toda la temporada he sentido que Masias no pasa para nada a Leyla, al final fue muy obvio", "Que injusto, ya mucha preferencia notoria a Karina", "mi favorita de todas las temporadas que fueron y las que vendrán", fueron algunos de los comentarios.

Breda Carvalho, Yako Eskenazi, Santiago Suárez y Karina Borrero pasaron a la semifinal y uno de ellos logrará levantar la ansiada olla ganadora.

Es innegable la amistad que han logrado formar Leyla Chihuán, Karina Borrero, Cielo Torres e Ivana Yturbe y es que con cada programa las chicas se han acercado mucho más a tal punto de hasta incluso reunirse fuera del programa para contarse entre ellas su día a día.

Es por ello que la ex deportista recalcó que el cariño que ha encontrado en el programa de cocina es poco probable de encontrar en programas de tv por lo que se siente agradecida de tener unas buenas amistades que se preocupan por ella en sus mejores y malos momentos.

"Cuando yo me molesto y me quejo y reniego sé que las hago reír, sé que las divierto y para mí sí es difícil porque día a día ellas me escuchan, me hablan, me calman se preocupan por mí cuando no estoy acá cuando estoy en casa hablamos del chimichimi", empezó diciendo Leyla.