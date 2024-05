Aldo Miyashiro confiesa no odiar a Magaly pese a ampay: "No tengo tiempo"

Aldo Miyashiro sorprendió a más de uno al revelar que a pesar de que Magaly lo expuso a nivel nacional siendo infiel no siente odio por ella ya que es una persona que no lo conoce y que nunca han tenido algún vínculo de amistad.

Como se recuerda, Aldo Miyashiro fue duramente criticado al ser captado en con Fiorella Retiz y es que el conductor todavía mantenía una relación con la madre de sus hijos, esto fue un duro golpe para el productor quien tuvo que paralizar sus actividades personales por el hate que venía recibiendo.

Descarta sentir odio por Magaly

Durante una entrevista que ofreció Aldo Miyashiro a Jesús Alzamora, el actor y producto confesó que no siente odio por Magaly Medina a pesar de que la popular conductora lo haya dejado al descubierto cuando le fue infiel a su esposa Érika Villalobos con Fiorella Retiz.

La 'Urraca' en ese entonces criticó sin pelos en la lengua al conductor quien no solo le había faltado el respeto a su esposa sino también a sus hijos pese a todo ello, Aldo y Érika optaron por separarse y cada uno seguir su camino,

Sin embargo, el popular 'Chino' aseveró que la gente siempre le pregunta si siente odio por la 'Urraca' dejando a más de uno boquiabierto con su respuesta.

"La gente me decía oye ha hablado de ti Magaly debes odiarla, no la odio, como voy a odiar a alguien que no conozco o sea porque voy a odiar a alguien que no sabe nada de mi vida y que dice cualquier cosa no la tengo porque odiar", dijo inicialmente.

Asimismo, el productor afirmó que le desea lo mejor, sin embargo, mientras no tenga que cruzársela u opinar de ella todo bien, pues prefiere mantenerse al margen de cualquier escándalo.

"Que le vaya bien en su vida ojalá que sea lo más lejana a mí pero nada más", finalizó el conductor de 'La Banda del Chino'.

¿Qué dijo Magaly?

En el último programa de 'Magaly Tv La Firme' la conductora no fue ajena a las palabras de Aldo Miyashiro y aseveró que piensa lo mismo que el actor ya que ambos son dos personas que no se conocen y que por ende no pueden tener sentimientos ni de amor ni de odio el uno por el otro.

"Muchas de las personas que criticamos que hablamos sobre otro no lo hacemos por odio, no nos provoca nada esas personas porque no las conocemos no las tratamos y yo lo prefiero de esa manera y es así, no es odio ni amor, porque el odio y el amor son sentimientos tan fuertes que solo lo pueden provocar gente a la que conocemos", agregó Magaly.

Por otro lado, la popular 'Urraca' aseveró que si bien es cierto entiende su postura y la comparte, recalcó que su trabajo es ampayar y opinar al respecto con las pruebas en mano y eso hizo aquella vez.

"Uno no toma importancia a las críticas a los chismes infundados de cualquier persona que uno no conoce y que no conoce nada de su vida pero en el caso de él no es que conozcamos su vida pero nosotros lo que hacemos es ampayar y lo que hemos dicho, lo hemos dicho con pruebas (...) ese es mi trabajo y el de la persona que está en tv es soportar con altura todo tipo de cuestionamientos buenos y malos", dijo Medina.

Cabe recalcar que ese escándalo quedó en el pasado ya que Aldo Miyashiro ya se encuentra en una nueva relación con una actriz 20 años menor que él, Gia Rosalino y por el lado de Érika también pues se encuentra feliz al lado de Erick Zapata con quien comparte sus días y de quien se le ve bastante enamorada.