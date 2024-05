¡Sin el 'Gato'! Melissa Paredes y Anthony Aranda no invitarán a Rodrigo Cuba a su boda

La actriz Melissa Paredes y su novio Anthony Aranda están en los preparativos finales para su boda, pero han dejado en claro que no invitarán a Rodrigo Cuba ni a Ale Venturo. La pareja apareció en el programa "Mande quien mande" para hablar sobre su esperado matrimonio y sorprendieron con esta decisión.

Melissa y Anthony no invitarán al 'Gato Cuba' a su boda

Melissa Paredes y Anthony Aranda están emocionados por su próxima boda en agosto, pero han dejado claro que Rodrigo Cuba y su pareja, Ale Venturo, no estarán invitados. La pareja reveló detalles de su esperado matrimonio en el programa "Mande quien mande" (MQM), sorprendiendo a todos con su decisión.

Melissa Paredes y Anthony Aranda aparecieron en MQM para hablar sobre su boda, que se celebrará en agosto de este año. Aunque inicialmente tenían otra fecha en mente, decidieron adelantar la ceremonia. "Nosotros dijimos que vamos a invitar a amigos cercanos y familia, por ende, no creo", explicó Anthony Aranda cuando se le preguntó si invitarían a Rodrigo Cuba.

Melissa Paredes apoyó la decisión de su novio, aclarando que no tiene problemas en invitar a su exesposo, pero la boda es para familiares y amigos cercanos. "Yo no tendría problema en invitarlos, pero obviamente es amigos cercanos y familia, por ese motivo, no", dijo la actriz.

Detalles del matrimonio. La boda de Melissa Paredes y Anthony Aranda se llevará a cabo en un lugar campestre con aproximadamente 180 invitados. Durante la entrevista, revelaron que solo invitarán a familiares y amigos cercanos. Ni Rodrigo Cuba ni Ale Venturo están en la lista de invitados.

Melissa también reveló que se casará por bienes separados, aprendiendo de su experiencia anterior. "Uno de los errores aprende. Y la lección es por algo, bienes separados, cuentas separadas y todos felices. Un beso a mi abogado que está viendo todo esto", comentó la actriz.

¿Cuál es la relación de Melissa Paredes con Rodrigo Cuba?

Melissa Paredes habló sobre su relación actual con Rodrigo Cuba, mencionando que ahora se llevan bien por el bienestar de su hija. "Hoy por hoy, nos llevamos bien con Rodrigo. Nos hemos enojado juntos, nos hemos sacado los ojos juntos, hemos llorado juntos y también ahora estamos llevando la fiesta en paz por las personas que más amamos en el mundo. Creo que a nadie vamos a amar más que a nuestros hijos", expresó Melissa.

La actriz también destacó que Rodrigo es un buen padre y tiene una bonita relación con su hija Mía. "Es un buen papá, puede ser que haya permitido muchas cosas porque si hubiera puesto un alto quizá eso no hubiera pasado (...) Sí, Mía quiere mucho a su papá, tienen una relación bonita que nadie va a poder romper", añadió.

Sin duda, la boda de Melissa Paredes y Anthony Aranda promete ser un evento especial y lleno de amor, sin la presencia de algunos personajes mediáticos. Los seguidores están ansiosos por ver más detalles de este importante día en la vida de la pareja.