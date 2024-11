Pamela López tendría un nuevo emprendimiento, según 'Urracos' de Magaly ¿De qué se trata?

Los exreporteros de Magaly Medina, conocidos como los 'urracos', han regresado a los medios con el lanzamiento de su propio podcast llamado 'Puro Floro'. En el primer episodio, John Tirado, Gianfranco Pérez y Otto Díaz revelaron información exclusiva sobre Pamela López, la esposa del futbolista Christian Cueva, quien aparentemente estaría considerando entrar al mundo de los negocios con la apertura de un restaurante.

En ese sentido, los reporteros de Magaly Medina revelaron el nuevo negocio que Pamela López iniciaría. Recordemos que la influencer mantiene una disputa legal con su expareja Christian Cueva. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En su podcast, los exreporteros, que antes trabajaron en 'Magaly TV, la firme', sorprendieron a su audiencia al revelar que Pamela López está en pleno proceso de abrir su propio restaurante. Al parecer, este nuevo proyecto fue inspirado por su hija mayor, quien habría sugerido a la esposa de Christian Cueva incursionar en el ámbito gastronómico.

"Mis amigos de la CIA me han contado que a la que le mandaron a vender marcianos no está tan misia, parece que los marcianos dan buen billete", dijo en un inicio Gianfranco Pérez .

"Me han contado que Pamela López está buscando poner su restaurante y es por insistencia de su hija mayor porque su hija es quien le ha dicho eso y por lo que me han dicho va a ser en Trujillo o Lima, pero más parece que va a ser en Lima" , añadió.

Un aspecto destacado de la revelación fue la posible participación del empresario Luis Fernando, ex pareja de Narda Verlarde, como uno de los inversionistas en el futuro restaurante de Pamela López.

Henrry Grauss, abogado de Christian Cueva, ha confirmado que su cliente aún no ha comenzado el proceso de divorcio con su esposa, Pamela López. Este hecho es relevante, ya que el futbolista peruano actualmente tiene una relación con la cantante Pamela Franco.

La vida personal de Christian Cueva, destacado futbolista peruano, sigue generando controversia. Su abogado, Henrry Grauss, informó que Cueva no ha iniciado los trámites de divorcio con Pamela López, a pesar de su reciente vínculo con la cantante Pamela Franco.

En declaraciones para el programa "Amor y Fuego", el abogado explicó: "Bueno, de momento no hemos hablado todavía de divorcio, no me ha tocado el tema, no sé si de la otra parte también". Esto indica que, en este momento, se centran en cuestiones de manutención para sus hijos y en la denuncia por violencia.