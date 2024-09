Leslie Shaw afirma que ser talentoso no es suficiente para ser un artista exitoso: "Tienes que salir y lucharla"

Leslie Shaw es una reconocida artista peruana que ha trabajado como solista durante muchos años y ha pasado por género como el rock, lo urbano y finalmente, la cumbia. En una entrevista, reveló que tener talento no es suficiente para ser exitoso porque uno mismo tiene que trabajar.

En una entrevista en el podcast de Unfold Club, la cantante Leslie Shaw estuvo contando acerca de su trabajo como artista. La peruana fue muy clara al respecto y comentó que en el Perú hay muchos talentos que esperan ser descubiertos y llevados a la fama. Por ello, afirma que ser talentoso no es suficiente, ya que uno mismo tiene que luchar por ello y no esperar que alguien trabaje por sus sueños.

"No es suficiente ser talentoso, tienes que salir y buscártelas, luchar por ti, porque nadie más lo va hacer por ti. Eso es lo que yo me doy cuenta, los artistas o están deprimidos o no confían en ellos mismos porque están esperando que alguien luche por sus sueños. Cuando son tus sueños, tú tienes que luchar por ti porque nadie más lo va hacer, pero siempre haciendo respetar mi producto", cuenta.