Christian Cueva sorprende al debutar como CANTANTE junto a Pamela Franco: "Salud, mi amor"

Christian Cueva ha decidido dar un giro a su carrera al lanzarse como cantante junto a la popular Pamela Franco. La pareja ha estado en el ojo público desde que confirmaron su romance, y ahora están listos para brillar en el mundo de la música con su versión de un tema de cumbia muy conocido.

El futbolista peruano Christian Cueva ha sorprendido a sus seguidores al debutar como cantante junto a su pareja, la popular Pamela Franco. Esta nueva faceta del jugador de fútbol ha causado revuelo en Chollywood, donde ambos han estado acaparando la atención desde que hicieron pública su relación. Ahora, causan sensación al darse a conocer que cantaran una nueva versión del tema "El Cervecero".

Desde que confirmaron su romance, Christian Cueva y Pamela Franco han estado en el centro de los comentarios. La pareja ha decidido compartir su amor no solo en la vida personal, sino también en el ámbito artístico.

"El Cervecero" es el primer proyecto musical que lanzan juntos, y las expectativas son altas. Este tema promete ser un éxito en el género de la cumbia y ya ha generado mucho interés entre sus fans.

Christian Cueva, conocido por su habilidad en el fútbol, se está aventurando en el mundo de la música, algo que ha tomado por sorpresa a muchos. Durante un avance del programa "Magaly TV, La Firme", se reveló que el futbolista grabó "El Cervecero" junto a Pamela.

Desde que se conoció la noticia del debut musical, las redes sociales han estallado en comentarios. Muchos seguidores han expresado su asombro y algunos han hecho comentarios sarcásticos.

"Felizmente decía que no pertenecía al mundo de la farándula jajaja", "Ya que no se le da lo del fútbol y como no tiene equipo no le queda de otra", dicen algunos usuarios. A pesar de las críticas, hay una gran cantidad de fans que están emocionados por este nuevo camino que han tomado.