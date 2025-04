Darinka Ramírez expone imágenes de Jefferson Farfán saliendo de su casa: "Me visitaba por las noches"

Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, ofreció una reveladora entrevista a 'Magaly TV: La Firme', donde expuso aspectos poco conocidos de su vínculo con el exfutbolista. La modelo sorprendió al mostrar videos inéditos donde se ve al exfutbolista ingresando a su vivienda por la noche y saliendo en la madrugada.

Imágenes revelan las visitas nocturnas de Jefferson Farfán a Darinka Ramírez

Durante la entrevista, Darinka Ramírez sorprendió a la audiencia al mostrar material audiovisual donde se ve al exfutbolista en su casa en horas de la madrugada. En los videos, Farfán entra y sale de la vivienda en horarios inusuales, lo que según la joven, sucedía frecuentemente entre 2022 y 2023.

"Me visitaba por las noches porque me decía que podrían verlo", explicó Darinka, añadiendo que, además de sus visitas nocturnas, Farfán se quedaba a dormir y se retiraba de madrugada, entre las 5:30 a.m. y las 6 a.m., encapuchado para evitar ser visto.

Este comportamiento contradice las declaraciones públicas de Farfán, quien en ocasiones ha asegurado no mantener contacto frecuente con Darinka. La modelo también destacó que el exfutbolista estuvo presente durante su embarazo y, aunque le prometió reconocer a su hija solo cuando cumpliera un año, las visitas continuaron.

El reclamo por las relaciones con Delany López y Xiomy Kanashiro

Otro momento revelador de la entrevista fue cuando Darinka habló sobre los rumores de infidelidad de Jefferson Farfán. La joven confesó que le había reclamado al exfutbolista por su supuesta relación con Delany López, a lo que Farfán negó rotundamente.

"Eran rumores que me llegaban, pero no tenía algo como prueba. Él me la negó totalmente, me dijo que la conocía pero no tenía una relación", afirmó Darinka.

Asimismo, la joven sorprendió a Magaly Medina al contar cómo se enteró del romance de Jefferson con Xiomy Kanashiro, el cual salió a la luz tras un ampay. Darinka recordó que en ese momento, Farfán negó cualquier tipo de relación con la bailarina, a pesar de las imágenes que los vinculaban.

"Eso recién me enteré cuando salieron las imágenes. Una vez tuvimos intimidad en noviembre o diciembre y él me dijo: Yo no la conozco y que si le llamaba la atención porque se movía con sus bailes", relató la joven.

Las revelaciones de Darinka Ramírez no solo han esclarecido algunos aspectos de su relación con Jefferson Farfán, sino que también han puesto en evidencia contradicciones entre lo que el exfutbolista decía públicamente y lo que realmente ocurría. Estas declaraciones, acompañadas de pruebas visuales, siguen alimentando la atención.