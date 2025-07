Génesis Tapia rompe su silencio tras terminar su relación con Kike Márquez: "He sido manipulada"

Génesis Tapia rompió su silencio en vivo en el programa Magaly TV, La Firme, luego de que se revelara que su esposo, Kike Márquez, volvió a serle infiel. Tras ello, decidieron terminar su matrimonio una vez más. La abogada afirmó haber sido manipulada por el empresario y aclaró que no se arrepiente de tener a sus hijos, ya que son su mayor soporte emocional.

Génesis Tapia se pronuncia tras la infidelidad de Kike Márquez

La pelirroja se conectó en una llamada con Magaly y comentó que cada persona tiene una historia, intentando explicar por qué perdonó tantas veces a Kike Márquez. Sin embargo, Magaly la confrontó, afirmando que no es la primera vez que él la traiciona y que ella lo vuelve a perdonar, incluso llegando a tener más hijos con él.

Génesis no se quedó callada y dijo que jamás podría arrepentirse de haber criado a sus hijos, ya que ellos se han convertido en su única familia tras el reciente fallecimiento de su madre. "Si yo no tuviera esos hijos, no tendría la fuerza que tanto me pediste en tu programa para cerrar este capítulo en mi vida", respondió.

Por otro lado, Génesis destacó que siempre se ha esforzado por convertirse en una mujer profesional e independiente y por luchar por sus hijos. Además, aclaró que Kike Márquez la ha manipulado en más de una oportunidad para que retomen su relación.

"En una conversación de hoy, él trataba de seguir manipulándome y ya estoy harta. Estoy harta de tener miedo. Yo siempre he tenido la imagen de una mujer fuerte, pero en estos nueve años he sido manipulada a un punto en el que yo misma me llegué a desconocer ", agregó.

Finalmente, Génesis advirtió que sacará todas las pruebas que tiene contra Kike Márquez si él toma represalias por sus declaraciones. Según la abogada, las infidelidades y traiciones de Márquez la han afectado profundamente y también perjudicaron sus embarazos, lo que ha repercutido en la salud de sus pequeños, quienes actualmente tienen problemas cardíacos.

Génesis pone fin a su matrimonio

El fin de semana, la abogada compartió un mensaje en redes sociales donde afirma que su relación de nueve años llegó a su fin. Sin embargo, lo más llamativo fue que puso en duda el significado de la palabra "familia" y dejó entrever que habría una tercera persona en medio de su matrimonio.

"Cerramos esta etapa que duró nueve años. Decido amarme, decido respetarme, decido soltar la imagen equivocada de 'familia'. Hoy priorizo mi paz y comienzo a creer en mí. El final de un matrimonio de nueve años no es mi final; es, por fin, mi gran comienzo. Mi más sentido pésame para la nueva", escribió.

De esta manera, Génesis Tapia aseguró que no permitirá más manipulaciones y advirtió que revelará pruebas si su expareja toma represalias. Sus hijos, dijo, son su única familia y la razón por la que hoy se atreve a cerrar este doloroso capítulo de su vida.