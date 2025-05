¿Génesis Tapia perdonó a Kike Márquez tras infidelidad?: "Tiene que ver cambios reales"

Génesis Tapia volvió a encender las redes y la televisión con sus declaraciones en el programa "América Hoy". La influencer se sentó frente a las cámaras para hablar, sin rodeos, sobre el perdón y las segundas oportunidades. Muchos se preguntan: ¿perdonó a su esposo Kike Márquez luego de la polémica infidelidad?

Génesis Tapia habla sobre perdonar tras infidelidad de Kike Márquez

Génesis Tapia fue consultada sobre Kike Márquez tras el escándalo de infidelidad que sacudió su matrimonio. La ex chica reality se presentó en "América Hoy" y dejó más de una reflexión sobre lo que significa perdonar, sanar y seguir adelante o no.

Aunque muchos esperaban que confirmara si sigue o no con el padre de sus hijos, Génesis no soltó la respuesta directa, pero sí dejó frases que dicen mucho. Para ella, perdonar no es algo que se hace de la noche a la mañana ni por presión del público.

Durante la conversación, Génesis dejó claro que el perdón debe venir acompañado de hechos, no solo palabras.

"Yo soy partidaria de que cuando uno da una oportunidad tiene que ver cambios y cambios fácticos, reales, consistentes. Y eso no lo haces en un mes", afirmó. Cuando Janet Barboza le preguntó cómo se sentía actualmente, Génesis respondió con firmeza: "El perdón no es decir 'te perdono' y luego seguir discutiendo. El perdón es una decisión, igual que el amor y el respeto. Solo así se puede intentar de verdad, cuando las heridas han sanado".

¿Perdonó a Kike Márquez? Edson Dávila, como siempre, no se quedó con la duda y lanzó la pregunta que todos querían oír.

"¿Estás o no estás con Kike?", preguntó Edson. Pero Génesis prefirió no responder directamente y siguió explicando su proceso.

La psicóloga invitada a "América Hoy" le preguntó directamente a Génesis qué la motivaría a dar una nueva oportunidad.

Génesis fue clara: "Ver un cambio real en el tiempo. Cuando una mujer tiene hijos y una familia, tiene que poner en la balanza lo que es la persona y si es sincera con su pedido de perdón". También confesó lo duro que fue para ella vivir la traición estando embarazada. "Yo me sentía muy herida. Como psicóloga, debes entender que una traición así es muy dolorosa. Pero si estás en ese dolor, no vale la pena intentarlo. La paz no se negocia, y eso es el perdón", sostuvo con firmeza.

En medio de las preguntas, Edson también le consultó si tenía acceso al celular del padre de sus hijos. Génesis respondió sin filtros.

"Sí lo tengo, pero no lo reviso por salud mental", contestó Génesis y Edson le dijo que había madurado lo que ocasionó la risa de Tapia.

Génesis reflexiona en redes sociales

Luego del programa, Génesis subió una historia en Instagram reafirmando su postura sobre el perdón y las decisiones en pareja.

29.05.25 | Génesis Tapia habla de su participación en "América Hoy" donde habló de segundas oportunidades. ¿Perdonó a Kike Márquez? Fuente: Instagram de Génesis Tapia pic.twitter.com/xWcSCmr1GG — @ghelanma (@ghelanma) May 29, 2025

"Hoy día estuve en 'América Hoy' hablando de las segundas oportunidades. Creo que el brindar una oportunidad es algo que solo le compete a la persona que está en ese matrimonio, en esa relación. La aprobación de los demás no es lo más importante. A uno debe importarle la aprobación de Dios. El perdonar no es por el otro, es por ti misma, para no vivir con rencor..."Vive, sé feliz, perdona, pero sobre todo toma decisiones basadas en tu autoanálisis, tus sentimientos y tu tranquilidad. La paz no se negocia", mencionó.

Por ahora, Génesis Tapia no confirma si volvió con su Kike Márquez, pero sí dejó en claro que no dará pasos en falso. Todo indica que su prioridad es su bienestar y el de sus hijos.