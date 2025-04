Alejandra Baigorria sobre su boda con Said Palao: "Así salgan las brujas a hablar mal, no lo van a malograr"

El sueño de Alejandra Baigorria está a punto de cumplirse, casarse con su pareja Said Palao en una boda civil y religiosa. Es así como la empresaria responde a quienes la critican y afirma que nadie podrá malograr este día especial para ambos.

El mensaje de Alejandra Baigorria a Said

El último viernes 25 de abril, Said Palao estuvo participando en el programa de 'Esto es Guerra' y fue ahí donde recibió la videollamada de su pareja Alejandra Baigorria. La empresaria no dudó en enviarle un mensaje reconfortante afirmando que las malas críticas no malograrán su día.

"Es un momento tan lindo que así salgan las brujas, más brujas, hablar mal, no va habrá nada que pueda malograr un momento de amor tan lindo como el que nosotros tenemos", expresó.

Después, la novia expresó que el chico reality es todo lo que ha venido soñando de un hombre y que está cumpliendo su sueño de casarse. Así mismo, agradeció al programa de 'Esto Es Guerra', ya que fue ahí donde se conocieron y nació el amor entre ellos.

"Es mi cable a tierra, el hombre que me enciende, que me quiere, que me cuida, que compartió este sueño que tengo conmigo. Sí, yo soy una cabra loca por aquí y allá, pero él me ama así como soy y eso es lo más lindo porque hacemos un complemento perfecto. Estoy súper feliz, súper contenta. Agradecida con ustedes porque este amor creció ahí en 'Esto es Guerra'", añadió.

El mensaje de Said a Alejandra

De la misma manera, Said Palao le dedicó un hermoso mensaje a su pareja Baigorria. El chico reality revela que van a disfrutar su día especial al máximo y que vivirán sus 'felices para siempre' como lo soñó Alejandra.

"Cuando tú tienes un día importante, muy muy importante, es normal que sientas nerviosa, pero después, cuando te embarga la felicidad, estás en el momento, te olvidas de los nervios y nada, lo que vamos a hacer es disfrutar nuestro día al máximo y ser felices para siempre", dijo Said.

Hoy sábado 26 de abril, Alejandra Baigorria y Said Palao estarán contrayendo matrimonio en unas horas en una boda religiosa y civil como tanto lo han deseado. Según afirmó la pareja en varios medios de TV, no les importará las críticas que reciban ya que disfrutarán por completo este día tan especial para ellos y para ambas familias.