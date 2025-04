Xiomara Tello arremete contra Xiomy Kanashiro: "Fue una persona muy malcriada y vulgar conmigo"

En los últimos días, la artista Xiomara Tello ha salido a dar declaraciones en un programa de TV hablando sobre sus excompañeras. Ahora, reveló que Xiomy Kanashiro la trató mal hace unos años y que la dejó asombrada.

¿Xiomy Kanashiro la trató mal?

Durante una entrevista en 'La Noche Habla', Xiomara Tello fue invitada al programa para hablar sobre sus últimas declaraciones sobre Pamela Franco. Aunque también salió a luz, que llegó a recibir malos tratos de parte de su excompañera Xiomy Kanashiro. Esto habría sucedido cuando inició pandemia, antes de ser retira del grupo donde trabajaban juntas.

"Me preguntan y yo también tengo que responder. Tampoco voy a ser hipócrita y lanzar flores a un persona que me trató mal. Ella (Kanashiro) ha sido una persona muy empática, muy buena compañera, no puedo negarlo. Me asombré cuando en entramos en pandemia, ella me trató súper mal. La niña tierna súper dulce que ella se pintaba, que todos observábamos, en ese momento fue una persona muy malcriada y vulgar conmigo", expresó.

Durante la entrevista, Xiomara Tello reveló que justo antes de pandemia había decidido comprar algunas prendas a Xiomy Kanashiro. Lamentablemente, al no tener ingresos por la pandemia, le dijo que iba a poder pagarle, pero que se lo devolvería porque no lo llegó a usar. Esto no fue del agrado de la pareja de Jefferson Farfán y según revela Tello, la habría tratado mal e incluso, comenta que la empezaron a insultar en redes sociales.

"Yo le dije que no podía pagarle porque nos vino una pandemia para todos y los músicos fuimos muy afectados. Le dije no voy a poder pagarte y te voy a devolver la ropa, encima tenía unos huequitos de polilla y no quería. Mandó un montón de su gente a insultarme, no le pagué porque ella no quería recibirme la ropa", añadió.

¿Qué dijo Nilver Huárac de Xiomara Tello?

En el programa también estuvo Nilver Huárac, exjefe de Xiomara Tello y Xiomy Kanashiro. Tras las declaraciones de la exbailarina, expresó que siempre trató a todas por igual y que él no se metía en los problemas internos de ellas, sino solo en el ámbito musical en el trabajo.

Finalmente, la joven Xiomara Tello mantiene su postura sobre el trato que recibió de Xiomy Kanashiro, afirmando que ella la trató mal debido a que no pudo pagar la ropa. Estos sucesos le habrían dejado una mala impresión sobre cómo la pareja de Farfán se mostraba en público.