Flavia Laos le manda fuerte advertencia a 'La Chama' tras acusaciones: "Que se retracte o se irá del país"

Flavia Laos decidió no quedarse callada luego de que Alexandra Méndez, más conocida como 'La Chama', hiciera fuertes declaraciones sobre su pasado, en especial respecto a su comportamiento durante la relación que tuvo con Patricio Parodi. La modelo venezolana sorprendió hace unos días al asegurar que Flavia habría tenido ciertos "excesos" en aquella época.

En medio de la celebración del cumpleaños número 28 , Flavia Laos conversó con las cámaras de 'Amor y Fuego' y dejó en claro que tomará acciones legales contra 'La Chama'. Afirmó que ya está preparando una carta notarial para exigirle que se retracte públicamente de lo que dijo.

"Ella viene haciendo eso hace mucho tiempo, ella sigue y trata de inventarse cosas como eso que dijo que no lo quiero ni repetir. Entonces estoy mandando una carta notarial para que se retracte, si no, mamita se irá del país", declaró Flavia con evidente molestia.

Además, fue consultada sobre su situación sentimental actual, y dejó claro que continúa soltera. Aunque está abierta a conocer nuevas personas, todavía no ha encontrado a alguien que realmente la impresione.

"La verdad, no ha llegado el indicado. Estoy soltera, conociendo chicos, pero no ha llegado la persona que me deslumbre. A mí me gusta la gente empresaria, la gente que tiene ideas de negocio, que no se queda en su casa diciendo: 'Soy hijito de papi'", expresó con firmeza.