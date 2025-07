Janet Barboza no se rectifica tras carta notarial de Alfredo Zambrano: "Hay quienes se sienten todopoderosos"

La bronca está declarada. La conductora Janet Barboza no se quedó callada y respondió con todo tras la carta notarial que le envió Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, quien le exige que se rectifique por unas declaraciones que hizo en su contra. Pero la popular 'Rulitos' fue clara y dijo que no piensa retractarse porque, según ella, solo comentó lo que estaba en los medios.

Janet Barboza responde tras carta notarial de Alfredo Zambrano

Desde el set de "América Hoy", Janet Barboza defendió su postura con uñas y dientes. Aseguró que seguirá opinando sobre los temas de actualidad, así le manden más cartas. Esto sucede justo después de que compartiera en sus redes la carta notarial que le envió Alfredo Zambrano.

"Hay gente pues que tiene influencias y se siente intocable. Entonces, desgraciadamente yo voy a ser fiel a mis condiciones y cada vez que vea una noticia la voy a comentar. Y creo que todos los conductores hacemos lo mismo, comentamos las noticias", dijo firme.

La conductora no se quedó ahí, y lanzó más indirectas, o quizá muy directas, al notario. Según ella, si uno no tiene nada que ocultar, no debería temer a que se le investigue.

"Habrá quienes pues se sienten todopoderosos. ¿Por qué? No lo sé. Sin embargo, sigo reafirmándome que creo que todo se tiene que investigar. Si uno nada debe, nada teme. Al contrario, si a mí me acusan de algo, yo sería la primera en decir: 'Oigan, no le debo nada a nadie, investíguenme'. Sin embargo, hay otros, ya sabemos quién, ja, ja", comentó mientras imitaba a un pingüino, en referencia a cómo llama a Alfredo Zambrano.

Esta afirmación causó sorpresa en el set y también una advertencia de Edson Dávila por tocar el delicado tema al aire.

"Señora, cuidado", le dijo Edson Dávila a Janet Barboza en vivo, intentando calmarla tras responder en vivo por lo que le enviaron.

¿Por qué le mandaron carta?

Todo comenzó por unas declaraciones que Janet hizo en el programa 'Katty con Kalle'. Allí habló sobre investigaciones en las que, según ella, estaría involucrado el notario Zambrano.

"Bueno, su esposo tiene investigaciones policiales, hay un tema de clonación de placas que luego se han legalizado, tengo entendido en su notaría; hay un tema de terrenos muy fuerte, yo creo que estas cosas deben ser investigadas", afirmó en la entrevista.

Por eso, Alfredo le mandó una carta notarial exigiendo que se rectifique públicamente y deje de hablar de él. Pero Janet no se achicó. Publicó la carta en sus redes y compartió artículos de medios que, según dijo, respaldan sus palabras. Incluso mostró un informe donde se habla de denuncias contra el notario.

Así que la guerra entre la 'Rulitos' y la 'Urraca' ahora también alcanza al esposo de Magaly Medina. ¿Se verán en tribunales Janet Barboza y Alfredo Zambrano? El tiempo lo dirá. Por ahora, tras recibir la carta notarial de Zambrano, Janet dejó claro que seguirá opinando sobre cualquier noticia y hasta deslizó que él tendría ciertas influencias.