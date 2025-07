Viudo de la Muñequita Milly llora y exige sanción más severa contra el Dr. Fong: "Quiero que pague"

El pasado 3 de abril de 2024, la muerte de la Muñequita Milly generó conmoción en el país, ya que falleció luego de realizarse una cirugía estética con el Dr. Fong. El conocido médico de los famosos actualmente ha sido inhabilitado durante seis meses por otro caso de presunta negligencia médica, y el viudo de la fallecida cantante se sumó para pedir justicia.

La muerte de la cantante folclórica, originaria de Puno, sacudió al espectáculo, ya que se habló de una presunta negligencia médica y abandono por parte del cirujano estético que ha operado a diversas figuras de la farándula, como Samantha Batallanos y Karla Tarazona.

Después de que la cantante fuera enterrada, el médico cirujano continuó operando con normalidad en su clínica, en el distrito de La Victoria. Sin embargo, el juicio por el caso de la Muñequita Milly no era el único que tiene en su contra, ya que existen otras personas que también han iniciado un proceso legal contra él.

Ayer se dio a conocer que el Dr. Fong fue inhabilitado para dejar sus funciones durante seis meses, por el caso de la diseñadora de modas, Cinthia Vigil, y tras ello, el viudo de la Muñequita Milly, Wilfredo Quispe, salió al frente para pedir justicia por la muerte de la madre de su hijo.

"Yo creo que a este doctor lo deberían suspender de manera indefinida. No puede estar así, feliz de la vida o operando a otras personas. Yo quiero que pague por su error. Siento mucho dolor y tristeza, me pongo a pensar y llorar, y mi hijo es la única razón por la que me mantengo de pie", dijo entre lágrimas.