¡Lo suspenden! Dr. Fong no podrá operar por seis meses tras denuncia de Cinthia Vigil

El cirujano plástico Víctor Barriga Fong, más conocido como el Dr. Fong, fue suspendido por seis meses y no podrá ejercer la medicina. Así lo ordenó la Corte Superior de Justicia de Lima, luego de recibir varias denuncias por mala praxis, entre ellas la de la diseñadora Cinthia Vigil.

El anuncio se hizo público en el programa "Magaly TV La Firme", donde se informó que la Décima Sala Penal de Apelaciones tomó esta decisión como medida preventiva. Esta suspensión fue solicitada tras la denuncia de Cinthia Vigil, quien asegura que el doctor le inyectó una sustancia equivocada que le causó graves daños.

La noticia no solo ha causado revuelo por el caso de Vigil, sino también porque el doctor Fong está siendo investigado por su supuesta implicación en la muerte de la cantante folclórica Muñequita Milly. Ella falleció en abril del año pasado tras una cirugía estética, presuntamente realizada por él. El esposo de la cantante, Wilfredo Quispe, también pidió una sanción más dura.

"Yo quiero que lo suspendan de manera indefinida. No puede estar feliz de la vida operando otras personas. Quiero que pague por su error. Me da mucha tristeza. Solo me mantiene de pie mi hijo", mencionó el viuda de la Muñequita Milly.