Darinka Ramírez revela que Jefferson Farfán no ve a su hija desde hace dos meses: "No lo puedo obligar"

Darinka Ramírez es la madre de la última hija de Jefferson Farfán, que hace unos meses le puso una denuncia por agresión psicológica. Al parecer, el futbolista no habría vuelto a ver a su pequeña desde aquel momento polémico.

En el programa 'Ponte en la cola', Darinka Ramírez se presentó para conversar sobre su relación con Jefferson Farfán desde que puso la denuncia por agresión psicológica en su contra. Es así como afirma que no mantienen ningún tipo de comunicación directa y solo sería por medio de abogados. A raíz de lo sucedido, el exfutbolista no habría ido a visitar a su pequeña.

"Ese fue el último día que la vio a mi bebé. Le propuso a mi abogado, pero quería que lleve a mi hija a la casa de la mamá. Mi hija siempre ha estado a mi lado, no me pareció adecuado. Les propuse que vinieran al departamento, para que se siente cómoda y no se sienta obligada a estar con otras personas. Se coordinaba una hora y si no querían que yo esté presente, se quedaba la chica que está a cargo", expresó.