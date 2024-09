Viudo de Muñequita Milly pide justicia tras el fallecimiento de la cantante: "El Dr. Fong sigue libre"

La muerte de la joven cantante 'Muñequita Milly' aún no ha recibido justicia en el Perú. Según reveló el programa 'Magaly TV: la firme', el caso ha quedado paralizado debido a la lentitud del Poder Judicial para proceder contra el Doctor Fong, quien sigue ejerciendo libremente en su clínica.

Ante ello, el viudo de la fallecida cantante manifestó su indignación y detalló el difícil momento en el que se encuentra. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El equipo de investigación del programa de Magaly Medina reveló que el doctor Fong sigue cobrando entre cinco mil y seis mil soles por sus operaciones, a pesar de estar bajo investigación. La abogada del cirujano, la excongresista Rosa Bartra, aseguró que su cliente tiene derecho a ejercer su profesión y que está colaborando de manera ética en el caso sobre el fallecimiento de la Muñequita Milly.

Mientras Víctor Hugo Barriga Fong continúa operando con total libertad, Wilfredo Quispe, viudo de la Muñequita Milly, expresó su frustración en una entrevista con 'Magaly TV, la firme'. Quispe señaló sentirse impotente ante la falta de avances en el proceso judicial.

Además, lamentó que, tras cinco meses del fallecimiento de la cantante, la Reniec aún no haya registrado su deceso y advirtió a los pacientes del cirujano sobre el peligro de confiar en profesionales sin experiencia en medicina.

"Estoy recontra indignado porque ese doctor sigue libre. Nada se puede hacer, todavía no avanza nada (el proceso), yo estoy más enfocado en mi bebé, en estar con él. También me duele que en la Reniec hasta el día de hoy no esté registrada como fallecida. No confíen en una persona que ha hecho esto, una persona inexperta", sostuvo para el programa de la Urraca.