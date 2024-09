Isabel Acevedo hace inesperada revelación sobre su próximo hijo ¿No quiere que se parezca a su esposo?

Isabel Acevedo, conocida en el mundo del espectáculo peruano como 'Chabelita', regresó a América Hoy después de estar ausente de la televisión por un tiempo. En ese sentido, la empresaria reveló detalles sobre su vida en Estados Unidos y sus proyectos para convertirse en madre junto a su esposo Rodney Rodríguez.

Ante ello, sorprendió a los conductores del programa magazine con una inesperada revelación. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La popular 'Chabelita' regresó al programa América Hoy luego de ausentarse de las pantallas por un tiempo. Lejos de la farándula, Isabel Acevedo ahora se encuentra casada y reveló los planes que tiene de convertirse en madre junto a su esposo Rodney Rodríguez.

En ese sentido, durante la conversación que tuvo con los conductores de América Hoy, la empresaria peruana sorprendió con una revelación acerca de su futuro hijo. Y es que el mismo Edson Dávila bromeó diciéndole a 'Chabelita' que espera que su futuro hijo se parezca a ella y no a su esposo.

"Yo siento que mi primer hijo será hombre. (...) Yo también espero eso (que se parezca a ella). No mentira mi amor", expresó la popular Chabelita bromeando con Edson Dávila en el programa magazine.

Cabe resaltar que, en otra ocasión, Isabel Acevedo reveló detalles de cómo era su matrimonio con Rodney Rodríguez y dio detalles que durante el primer mes se quería divorciar por las diferencias que tuvo con su pareja en aquel momento.

En otra ocasión, la bailarina Isabel Acevedo fue entrevistada por el programa América Hoy en donde habló abiertamente sobre su matrimonio con el empresario Rodney Rodríguez. En ese sentido, la popular 'Chabelita' dejó sorprendidos a los conductores al detallar los problemas que enfrentó su matrimonio durante los primeros meses.

"No lo voy a negar. Un matrimonio es también complicado, yo al primer mes ya me quería divorciar (...) Yo soy de decir mucho de decir las cosas, no soy de quedarme callada, pero Rodney se calla", señaló para el magazine de América Televisión, dejando en shockl a las conductoras del programa matutino.