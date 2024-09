Priscila Mateo parcha a Magaly tras asegurar que renuncia por Julián Zucchi: "Machista"

La comunicadora Priscila Mateo decidió no guardar silencio ante la respuesta de Magaly Medina a su renuncia quien nuevamente aseguró que su decisión es debido a una presunta presión por parte de Julián Zucchi.

Mateo se comunicó con el portal de entretenimiento llamado 'Instarandula' para ofrecer su descargo de lo que piensa acerca de la postura de su ex jefa y recalcó que jamás dejaría de cumplir sus sueños por ningún hombre.

Hace un par de días Magaly Medina anunció el retiro de su reportera Priscila Mateo de su programa debido a la fuerte presión mediática que viene recibiendo desde que inició una relación con Julián Zucchi.

Sin embargo, la periodista agregó que todo esto se debe a que aparentemente Julián orilló a la reportera a que decidiera no seguir en el programa incluso la tildó de ser una persona manipulable y que solo está actuando en beneficio del argentino ya que fue duramente criticado por la popular "Urraca".

Es así que, Priscila Mateo decidió no callar más la versión de los hechos y su verdad por lo que se pronunció en el portal de entretenimiento de Instagram llamado "Instarándula", la reportera logró comunicarse con Samuel Suárez quien es el líder del espacio de espectáculos en donde pudo expresar su verdad de los hechos y rechazar las palabras de Magaly Medina.

Inicialmente Priscila aseguró que se siente muy apenada por haber tomado un papel de víctima cuando es todo lo contrario asegurando que es ella quien decidió que ya no estaba a gusto en el programa de Magaly y pues sus proyectos personales apuntan a otra dirección.

Declaraciones de Priscila Mateo

"Qué pena que victimicen a la mujer que siempre la hagan quedar como la que es manipulable, la que tiene apego emocional, la ciega... O sea tenía que quedarme como la eterna reportera y que ese sea siempre mi sueño? Hacer el saco de box de mis compañeros por involucrarme con un personaje público?", dijo inicialmente Mateo disgustada por el trato que ha recibido en su ex centro de labor.

Priscila Mateo aseguró que su renuncia es simplemente para dedicarse a otro rubro dentro de la carrera en el que se quiere desempeñar y que todo el tiempo que permaneció en el programa de Magaly asumió su responsabilidad de haberse involucrado con un personaje de la farándula pero considera que hay límites y lo que ella vivió fue un exceso de burlas y momentos incómodos.

"Lo de lunes me apareció un golpe abajo porque en la noche que nuevamente digan que soy la amiga date cuenta, etc, fue como la gota que rebalsó el vaso. Eso se le suma las burlas en Islas mientras pensaban que yo no estaba ahí era decepcionante", aseguró la comunicadora aparentemente cansada de ser motivo de bromas de mal gusto.