Mónica Cabrejos a John Kelvin tras reunirse con Dalia Durán: "No has cometido un error sino un delito"

El regreso televisivo de John Kelvin no pasó desapercibido. El cantante de cumbia reapareció en el programa Esta Noche, acompañado por su expareja Dalia Durán, para hablar de sus nuevos proyectos en común. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando la conductora Mónica Cabrejos lo encaró en vivo, recordándole que su agresión a la madre de sus hijos no fue un simple error, sino un delito penado por ley.

Durante la emisión, Mónica Cabrejos fue directa al momento de cuestionar el discurso que John Kelvin ha sostenido desde su salida de prisión. La conductora, con firmeza, rechazó la narrativa de que lo sucedido con Dalia haya sido un desliz.

"No es algo personal...pero para recordarles a las personas que nos ven por televisión, violentar a una mujer no es un error, es un delito, penado por nuestra Constitución y el Código penal, entonces, no has cometido un error, has cometido un delito que te ha llevado a prisión", expresó.